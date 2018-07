Uradite ova tri poteza na PRVOM sastanku, muškarci na njih padaju kao kruške

Već znate da pod idealnim izlaskom momci ne podrazumevaju odlazak u pozorište, ali nikada ne biste pogodili na koja tri poteza padaju kao kruške. Otkrio nam ih je Metju Hasi, autor priručnika „Get the Guy“.

1. Mobilni telefon ostavljate u torbici

I ne vadite ga cele večeri. Apstinencija od slanja poruka i stalnog proveravanja da li vas je neko zvao doneće vam mnogo bodova kod potencijalnog momka. Tako ćete mu pokazati da slušate ono što vam govori i da jedino što vam je zaista zanimljivo jeste – on.

2. Vi birate sledeći kafić

Momci s vremena na vreme žele da se odmore od funkcije organizatora izlaska. To što vi predlažete sledeće odredište za vaš izlazak malo će smanjiti pritisak koji on sigurno oseća, pa će biti opušteniji tokom sastanka. To što ste ga naveli da se uz vas opusti, njemu je jako, jako seksi.

3. Pričjate mu o tipu koji vam se juče nabacivao u teretani

I sve dok je reč o nekom frajeru na kog ste slučajno naleteli i ne radi se o vašem bivšem, vaš sagovornik želi da čuje o tome. Pitate se zašto? Time mu, ustvari, poručujete da se sviđate drugim muškarcima, i to prilično suptilno, prenosi B92.net.