Većina žena upropasti novu boju kose jer uradi 1 grešku odmah posle farbanja

Nega farbane kose ne mora da bude noćna mora. Zaboravite na brzi gubitak pigmenta i saznajte tačan trenutak kada je bezbedno šamponirati.

Izlazite iz salona sa savršenom, blistavom nijansom. Kosa izgleda zdravo, prelama svetlost, a vi se osećate odlično. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, gledate se u ogledalo i pitate se gde je nestala ta magija.

Pravilna nega farbane kose zahteva specifičan pristup, ali mnoge žene ponavljaju iste greške pri farbanju i održavanju, zbog čega pigment nestaje brzinom svetlosti. Problem obično ne leži u lošem radu frizera, već u vašem kupatilu.

Da li je pranje kose odmah nakon farbanja greška?

Pranje ofarbane kose u prva 72 sata je najveća greška. Voda i šampon ispiraju pigment pre nego što kutikula dlake stigne da se potpuno zatvori, ostavljajući vašu frizuru bez sjaja i prepoznatljive dubine tona.

Ovaj kratak period je kritičan jer je sam proces bojenja izuzetno agresivan. Da bi pigment ušao u samu srž dlake, preparati za kosu moraju nasilno da otvore njen površinski sloj. Ukoliko taj sloj ostane otvoren, boja jednostavno isklizne napolje sa prvim mlazom vode.

Hemija iza procesa bojenja iz ugla nauke

Da biste razumeli kako sačuvati boju i zašto trajnost boje drastično opada, morate sagledati samu strukturu dlake. Tokom tretmana, vaša kosa prolazi kroz ozbiljan stres. Kako navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Cosmetic Dermatology“, istraživanje o oštećenjima dlake tokom farbanja pokazuje da visoka pH vrednost preparata prisiljava kutikulu da nabubri i otvori se. Ovaj proces omogućava vodonik-peroksidu i primarnim pigmentima da prodru u korteks.

Kada se tretman završi, kutikuli je potrebno vreme da se vrati u svoj prirodni, zatvoreni položaj. Adekvatna zaštita farbane kose počinje upravo u tim trenucima. Ako operete kosu već sledećeg jutra, voda ulazi u dlaku i ispira sveže molekule. Zbog toga nega farbane kose podrazumeva čekanje od najmanje tri dana. Vaše strpljenje direktno štiti uloženi novac.

Pravilno održavanje boje kose ispod tuša

Kada konačno prođe taj famozni prozor od 72 sata, svakodnevno održavanje boje kose diktiraće dalji razvoj situacije. Topla voda je jedan od najvećih neprijatelja, jer deluje na kosu isto kao para na kožu – širi i otvara pore. Obratite pažnju na sledeće korake:

Mlaz uvek podesite na nižu temperaturu, jer pranje kose posle farbanja toplom vodom ubrzano isušuje dlaku.

Koristite isključivo šampone bez sulfata. Agresivni sulfati deluju kao deterdžent i doslovno ljušte boju.

Nosite kapu za tuširanje danima kada ne perete kosu, jer para iz kupatila takođe omekšava vlas.

Nanesite masku za hidrataciju najmanje jednom nedeljno.

Pravilna nega farbane kose ne prestaje izlaskom iz tuš kabine. Ukoliko agresivno trljate kosu peškirom, mehanički oštećujete spoljni omotač dlake. Tapkanje mekanom pamučnom majicom ili peškirom od mikrovlakana predstavlja mnogo bezbedniju opciju.

Zašto izbledela boja kose

Nakon pranja, na red dolazi stilizovanje. Korišćenje prese, figara ili vrelog vazduha iz fena bez prethodne zaštite garantovano uništava pigment. Termička zaštita stvara nevidljivi štit koji sprečava da visoke temperature bukvalno isprže molekule. Zbog toga izbledela boja kose često nastaje ne samo zbog vode, već i usled svakodnevnog isušivanja, zbog čega se brzo javljaju i ispucali krajevi.

Smanjite učestalost pranja na dva do tri puta nedeljno. Ako se kosa prebrzo masti, probajte suvi šampon kako biste uspešno premostili dane. Što manje kontakta sa vodom i hemikalijama, to pigment duže traje.

Kada sledeći put izađete iz salona, setite se da pravilno tempiranje prvog pranja drastično menja izgled vaše frizure. Koliko dana vi obično čekate pre nego što prvi put operete kosu nakon farbanja?

