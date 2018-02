Veza sa mlađim muškarcem – avaj!

„Kada se moj brak raspao u seriji kaskadnih otkrića o mom mužu i njegovim aferama, kao i o mnogim ženama koje su bile umešane u to, odlučila sam da pobegnem na mesto na kome ću moći da se oporavim i pronađem novi smisao života. Ali moje odabrano utočište nije baš bila crkva u kojoj sam mogla samo da se molim i verujem u čuda. Umesto toga, odabrala sam da se preselim u drugi grad…

Dvadeset godina braka i dvoje dece…da me ne shvatite pogrešno, bila sam srećna… sve dok se moj brak nije raspao.

A onda sam upoznala njega. Zbog razlike u godinama ozbiljna romansa je u startu bila precrtana u mojoj glavi.

Shvatila sam da sam, bar na podsvesnom nivou, neobicno zainteresovana za ovog muškarca. Na sreću, ispostavilo se da se i on oseća slično. Kako je došlo do prvog poljupca, ko je prvi krenuo… ne sećam se. Posle nekoliko dana, poslao mi je poruku da mu nedostajem. Videli samo se sledeće nedelje. I ispričala sam mu do najsitnijih detalja priču o mom propalom braku. I još jednom poželela da šutnem samu sebe. Ali ovog puta, situacija se razvijala drugačije. Otišli smo u njegov stan, ušunjali se kao da pripada nekim drugim, nepoznatim ljudima, a onda uživali jedno u drugom, kao nikada do tada…

Veza sa njim delovala mi je kao prilika da ponovo proživim još jedan, novi život, u stilu Povratka u budućnost. Proživljavajući taj njegov period života, sa njim, daje mi osećaj kao i da ja ponovo proživljavam svoj. Samo što sam, ovoga puta, bolja verzija sebe.

Naučila sam da je nemoguće biti zatvoren sa osobom koja je spremna da se potpuno ogoli pred tobom, tako da je, čvrstu, emotivno nesavladivu ženu, kakva sam nekada bila, zamenila mnogo nežnija osoba. Nikada se nisam osećala tako ranjivo i, premda me to plaši, emocije osećam snažnije nego ikada pre.

Ova snaga se prenosi i na naš seksualni život, koji je baš onakav kakav biste i zamišljali sa mišićavim, seksi čovekom u dvadesetim (kada sam drugarici spomenula koliko je on pažljiv, ona mi je odgovorila da je bila totalno ometena njegovim izgledom, da nije stigla to ni da primeti). I prisetila sam se svoje seksualne oslobođenosti u tim godinama. Ali, on mi je otkrio i nešto novo. Ovo je prvi put da imam vezu koja je istovremeno telesna i duboko emotivna.

Kada se izmaknem i pogledam nas objektivno, sada on ima 28, a ja 42, pomislim da verovatno mnogima izgledam smešno. I shvatim da sam i sama pod uticajem istog onog seksizma koji je bespotreban. Iako povremeno brinem da će on u jednom trenutku odabrati neku ženu na čije je telo gravitacija uticala u manjem obimu, on me razuveri tako što mi više puta na dan ponovi koliko sam lepa. Čak i kada znam da nisam u svom najboljem izdanju. I kada ga devojke njegovih godina startuju, paradoksalno, to me umiruje, jer mi sve odmah ispriča i na kraju doda nešto poput toga da od svih devojaka koje je upoznao, nikada nije sreo nijednu koja je slična meni. Verujem da je iskren. Interesantna sam mu upravo zbog svog iskustva i specifičnog pogleda na svet.

Svesna sam da će on jednog dana možda poželeti da ima decu…ali….“

…priča jedna Ana…

Kakva li je to žena koja se zabavlja sa mlađim muškarcem?

Zbog čega je društvo toliko osuđuje?

Ima li veza sa mađim muškarcem budućnost? (LBarbara)

