Žena nesrećna u braku ponaša se baš ovako, upravo tako i izgleda!

Mnogi danas s pravom ne žele da trpe nikoga i s prvim znacima krize, izlaze iz bračne zajednice. Nezadovoljstvo ipak treba da kulminira da bi se to dogodilo.

Ovo su neki od znakova koji otkrivaju da je žena nesrećna u braku.

Prestaje da komunicira sa mužem

Poznata je činjenica da žene vole da pričaju. Ako žena ne komunicira, onda postoji nešto na njenom umu što je muči. Vrlo brzo se ljuti

Kada su žene neispunjene i nesrećne u stanju su da planu za svaku sitnicu. Ukoliko se žena brzo ljuti na muža, onda je to još jedan znak nesrećno udate žene.

Žene koje su nezadovoljne u braku, ne dozvoljavaju partneru da im fizički priđe.

Ima tajne

Kada se žena ponaša tajanstveno i ne želi da podeli sve ono što joj se dešava u životu, verovatno da stvari ne idu svojim tokom.

Gubi poverenje

Kada žena izgubi poverenje, svaka mala stvar je pod lupom. Ona proverava telefon, špijunira e-mail. Ne veruje mu i često je možete čuti kako govori neku od opaski tipa: „Muškrcu se ne sme verovati“.

Ne obraća pažnju

Kada žena gubi interesovanje za muža, tada je očigledno da je ona nesrećna u braku. Pravi nove korake u svom životu

Kada se žena posvećuje svom hobiju i sama izlazi iz kuće, znači da je nesrećna u braku. Ona sve manje vremena posvećuje svom partneru i u stalnim je potragama za novim hobijima.

Počinje da razmišlja samo o sebi

Žena nesrećna u braku postaje sebična. Ona vreme posvećuje isključivo sebi, raspolaže svojim novcem i svojim emocijama. Ovo je znak da je ona nezadovoljna u braku.

Menja svoj izgled

Vidne promene u izgledu su jedan od najvećih koraka da ona ulaže u sebe i da je ona spremna da se kreće u životu bez svog partnera.