Žene moraju da prestanu s ovom navikom dok mokre: Stručnjak upozorava na greške koje štete ženskom zdravlju

Vi možda ne razmišljate mnogo o tome kako mokrite — ali način na koji mokrite može značajno uticati na vaše zdravlje karličnog dna. Male navike, kao što su žurba, stiskanje ili “squatanje”, vremenom mogu da izazovu probleme — a uz zakone prirode, promena je jednostavna i moćna.

Šta stručnjaci kažu o „pogrešnim“ navikama

„Power-peeing“ – ako forsirate mokrenje: Stručnjaci upozoravaju da stiskanje stomaka da biste ispraznili bešiku brzo može da oslabi mišiće dna karlice, da dovede do curenja urina ili čak do spuštanja organa.

Polučučanj “ ili lebdenje iznad WC-šolje: Ovaj položaj se često bira u javnim toaletima radi higijene — ali napetost mišića karličnog dna sprečava potpuno pražnjenje bešike.

Odlaganje mokrenja i “držanje” urina: Ako ignorišete da mokrite kad osetite potrebu, bešika se previše rasteže, a mišići su stalno pod tenzijom — to vremenom može da oslabi kontrolu.

Vežbanje (npr. “Kegel”) dok mokrite: Iako Kegel vežbe jačaju karlične mišiće u pravilno vreme, primena tokom mokrenja može poremetiti koordinaciju bešike i mišića — što vodi nekompletnom pražnjenju.

Žurba i nestrpljenje: Kada pokušavate da završite brzo, često ostaje mokraća u bešici — opterećenje i vreme “na čekanju” mogu da uzrokuju probleme.

Kako da mokrite – i čuvate zdravlje karličnog dna

Sedite, opustite se, i dajte bešici vremena. Najbolji položaj je da sedite sa stopalima čvrsto na podu, blago se nagnete napred i — bez stiskanja trbušnjaka. Time dajete šansu bešici da se isprazni potpuno, a karličnim mišićima da ostanu opušteni.

Odlazite u WC kad osetite potrebu — ne odlažite. Ako moguće, ne čekajte satima samo zato što vam nije zgodno. Mokrite svaka 2–4 sata tokom dana.

Ne vežbajte Kegel dok mokrite. Vežbe jačanja mišića dna karlice su korisne — ali rade se kad je bešika prazna. Ne mešajte “trening” sa mokrenjem.

Ne žurite, ne forsirajte, ne stiskajte. Mokrenje je proces koji prirodno traje i važno je da bude bez naprezanja — žurba i forsiranje mogu dugoročno da donesu probleme.

Šta možete da primetite brzo — i zašto je ovo važno

Zamislite: bez stiskanja, bez straha od dodira sa WC-šoljom — samo mirno sedenje i prirodan tok mokrenja. Moguće je da već nakon nedelju-dve primetite da:

Osećaj pražnjenja bude potpuniji, “poslednje kapi” nestanu.

Ne dolazi do naglih urgencija ili curenja pri kašlju, smehu ili brzoj promeni položaja.

Mokrenje je manje stresno, i WC pauze ne “čiste” mozak od nečega što drugačije oduzme pažnju.

I dugoročno — čuvate karlično dno, imate stabilniju kontrolu bešike, smanjujete rizik od inkontinencije, infekcija, ili spuštanja organa.

Male promene, veliki efekat

Vaše navike pri mokrenju nisu nebitne — one oblikuju zdravlje karličnog dna. Ako prestanete sa “power-pee”, odustanete od čučanja iznad WC-šolje, ne odlažete i ne žurite, već sednete opušteno i uzmete vremena — činite mnogo više nego što mislite.

Probajte sledeći put kada budete išli u WC: sedite, opustite se, ne žurite… i primetite razliku. Vaše telo će vam biti zahvalno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com