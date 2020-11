Žene, oprez: Ove 3 rečenice koriste manipulatori!

Nekada nismo svesne da muškarac sa nama igra igru, da koristi ustaljene fraze kako bi nas preveo „žedne preko vode“, ali oni to vrlo često rade.

Kada žele da osvoje neku ženu, ne biraju sredstva, prećutkuju neke činjenice, koriste se sitnim lažima i ne prezaju da se malo isfoliraju, samo da bi došli do cilja.

Kada pokušavaju da izvrdaju i prećute istinu koriste se ustaljenim frazama, a evo i kojim:

To je otprilike sve

Reč otprilike jasno daje do znanja da vam osoba nije rekla sve, nego otprilike sve. Muškarci se često koriste ovom frazom jer njom pokušavaju da prećute neke detalje.

Ukoliko na vreme prepoznate ovu frazu, znaćete i da doskočite na adekvatan način.

Nema dokaza za to

Umesto da se fokusira na to šta je istina a šta ne, on će uvek davati dvosmislene odgovore, bez konkretnih dokaza o njegovoj nameri.

Time svoj odnos prema istini pokazuje, a vama govori mnogo o sebi kao o potencijalnom partneru.

Stvarno misliš da bih to uradio?

Svaka žena koja je uhvatila muškarca u laži je barem jednom čula ovo začuđeno pitanje.

Odgovor na pitanje postavljanjem novog pitanja je najčešći pokazatelj da osoba nešto prećutkuje.

Ovo su jednostavne fraze da skrenu pažnju sa svojih postupaka i zamažu vam oči, zato pažljivo slušajte i budite oprezne.

