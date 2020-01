Žene, ovih 10 poruka NIKAD ne šaljite muškarcu

Postanite majstor SMS flerta! Da bi shvatili kako da započnete flert sa muškarcem preko SMS-a ili poruka, morali bi prvo da shvatite šta muškarci mrze ili vole da čuju. Naravno, nije reč o naučnoj fantastici, pohvataćete sve u nekoliko minuta.

Poruke ne postoje samo za vas koji ih pišete, već i za one koji to čitaju i zato morate biti svesni toga da velika većina muškaraca neće na poruke reagovati kao vi. Kako je slanje poruka danas primarni način komunikacije, možda bi bilo pametno proučiti i zapamtiti ovaj vodič za žene koje muškarcima rado šalju poruke.

Saznaćete šta oni vole, a šta mrze u njima da čitaju. Kad to shvatite, postaćete majstor SMS flerta.

Ovih 10 stvari koje morate ili ne smete činiti kad pišete poruku:

1. Da: budite direktni

Ovo je verovatno najvažnija razlika koju morate da imate na umu kad razmišljate o poruci muškarcu. Predugačke, čudne poruke njega će zbuniti i odbiti, nećete ga s njima pridobiti. Frajer vam obično šalje poruke s planovima za izlazak, ali to ne znači da ponekad ne želi da se druži sa svojim muškim društvom.

Kad mu na njegovu nejasnu poruku odgovorite sa jasnim ‘da’ ili ‘ne’ i dodate vreme koje vam “paše”, shvatiće da i ti volite direktnu komunikaciju, a ne igrice.

2. Ne: to koliko dugo je trebalo da vam odgovori na SMS nije njegova ‘poruka’

Nemojte odmah zaključiti da mu se ne sviđate jer vam nije odgovorio iste sekunde. Možda je na sastanku, usred nekog posla i naprosto nije mogao ili stigao.

3. Da: poruke moraju biti vedre i zabavne

Takve poruke uvek su dobre za početak razgovora. Ako mu pružite poneku zanimljivu, zabavnu i kratku informaciju o sebi, verovatno će se i on otvoriti i uzvratiti. No, očekujte da će se to pre dogoditi kad se nađete uživo, nego preko SMS-a. Frajeri su vizuelna bića. Budite strpljivi.

4. Ne: nemojte ga obmanjivati i praviti se da ste neko drugi

Vi želite da on tačno shvati kakva ste vi osoba i da vas prihvati, a ne da mu nudite neku lažnu sliku o sebi jer mislite da on baš takvu ženu priželjkuje, a ne vas. Budete li se pravili da vas zanimaju i stvari koje vas ne zanimaju jer mislite da ćete ga tako pridobiti, razmislite, to može voditi u razočaranje i za vas i za njega.

5. Da: pošaljite mu SMS s pozivom da izađete na ono što njega zanima

Ako ste na početku veze i upoznavanja odlučni da ćete s njima izaći, a slučajno ste saznali da voli nogomet, ne morate lagati da je i vama najdraži sport, ali mu predložite da odete na tekmu u nedelju. Verovatno će mu biti drago jer ste se raspitali o njemu pre nego što ste mu se javili i ceniće vaš napor.

6. Ne: nemojte otkazivati dogovoreni prvi sastanak i početi da zvocate o fudbalu

Ako je to samo bio lažni pokušaj da ga zainteresujete, a ponudili ste mu nešto što on voli, nemojte mu odmah predbacivati što nije predložio da odete na ono što je vama najdraže na svetu.

Malo je stvari koje tako frustriraju na prvom “dejtu” kao kad neko pristane da izađe na ono što ste dogovorili, a onda na koncu želi iz toga da se izvuče ili se žali za vreme sudara. Ako se budete tako ponašali, posumnjaće da ste neiskreni manipulator koji ne može da podnese da nije sve kako ona odluči.

7. Da: morate steći veštinu slanja poruka punih aluzija

Malo seksualne hemije, aluzija i humora pomoći će da se na daljinu “zapali” za vas. Samo morate da naučite poslati tu vrstu poruka.

8. Ne: nemojte slati preduge SMS-ove, čak i kad mislite da su seksi

Zapamtite, nije vas još ni upoznao, zašto bi momak koji verovatno ne voli da čita odgonetavao šta ste hteli da kažete s porukom od 100 reči. Budite kratki, pustite da mu radi mašta.

9. Da: poruke o tome što osećate moraju biti iskrene, a ne prepisane s Fejsa

Iskrena poruka s kojom ste se otvorili pokazaće mu da vam on puno znači. Verovatno će mu biti od prve jasno da odnos ide u pravom smeru.

10. Ne: nemojte biti preosetljivi, to nije iskrenost

Ljubavne poruke nikad nemojte slati dok niste sigurni da su posve iskrene i proživljene, ali isto tako ni dok niste sigurni da je on spreman za takvu vrstu poruke. Nemojte da ga obasipate ljubavnim izjavama dok nije spreman pa se vređate jer je hladan i nepristupačan.

Drugim rečima, tu vrstu iskrene poruke pošaljite mu tek nakon što ste dobro shvatili i prošli sve od 1 do 9. A to znači da ste se našli, upoznali, razumeli.