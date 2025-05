Žene preko 50 na jednu boju odeće bolje da zaborave: Čini da izgledaju mnogo starije

Pedeseta je prekretnica koju treba slaviti, a ne skrivati. Ali evo malog iznenađenja – vaša garderoba možda poručuje suprotno. Boja odeće nije samo modni izbor; ona šalje vizuelne signale koji mogu da vas osveže ili da vam nenamerno dodaju godine.

Zato hajde da pričamo o bojama koje mogu učiniti da izgledate starije nego što jeste – i o onima koje će istaći vašu prirodnu lepotu.

Klasična crna

Crna je večna i uvek šik. Nije ni čudo što je neizostavni deo gotovo svakog ormara! Ali – jednom kad zakoračimo u pedesete, ta verna crna haljina ili rolka možda više ne radi u našu korist.

Zašto? S godinama koža gubi prirodnu ružičastost i kontrast. A crna, kao izrazito jaka boja, može dodatno istaći senke na licu – podočnjake, linije oko usana, pa čak i blagu upalu oko jagodica.

Pastelne boje

Na ofingeru deluju nežno i romantično, ali na zreloj koži – mogu biti previše bledunjave. Boje poput baby roze, puder plave ili mint zelene često se stope sa svetlijim tenom, koji vremenom postaje manje živopisan.

Rezultat? Ispran izgled, bez energije i svežine. Umesto da istaknu vašu lepotu, ove nijanse mogu učiniti da koža deluje beživotno, pa čak i da naglase nepravilnosti koje ranije nisu bile vidljive.

Crvena

Crvena je boja moći, strasti i samopouzdanja – pravi magnet za poglede. Ali kako starimo, ista ona crvena haljina ili ruž koji su vam ranije davali samopouzdanje mogu početi da deluju… pogrešno.

Zašto? S godinama koža postaje tanja, a kapilari vidljiviji, naročito oko obraza, nosa i brade. Taj prirodni crvenkast ton može delovati prenaglašeno u kombinaciji s jarkom crvenom, zbog čega lice može delovati crveno, neravnomerno ili čak upaljeno.

Jesenje nijanse

Zašto vas mogu postarati: kako starimo, ten se menja, a jedna od tih suptilnih promena je pojava žućkastog tona. Dakle, nije stvar samo u borama – već i u gubitku prirodnog sjaja.

Boje poput rđe, senfa ili zagasite narandžaste mogu dodatno naglasiti tu žućkastu nijansu kože, zbog čega možete izgledati umorno i beživotno, umesto otmeno i sveže.

Kako da odaberete prave boje?

Ne pratite samo trendove – pratite svoj podton kože. On se ne menja s godinama, i zato je ključno da ga znate. Umesto da slepo pratite modne savete, saznajte da li imate topao, hladan ili neutralan podton – to će vam pomoći da izbegnete nijanse koje vas „gase“, i izaberete one koje će vas osvežiti pre nego što ih uopšte probate.

Hladan podton – Pristaju vam boje sa plavičastom osnovom: fuksija, ledeno roze, teget.

Topao podton – Sjajno izgledate u bojama sa žutom osnovom: koralna, boja kamile, zlatna.

Neutralan podton – Imate najveću slobodu! Odgovaraju vam prašnjavo roze, tirkizna, boja slonovače.

Brzi test:

Pogledajte vene na zlobovima ruke:

Plavičaste ili ljubičaste? Hladan podton.

Zelenkaste? Topao podton.

Ne možete da procenite? Verovatno ste neutralni.

Još nekoliko trikova

Prirodno svetlo je vaš saveznik: Odevna kombinacija može izgledati odlično u radnji, a sasvim drugačije na dnevnom svetlu. Zato se uvek pogledajte u ogledalu pored prozora pre nego što izađete.

Ne bojte se da prekršite pravila: Pravila o bojama su korisna, ali samopouzdanje je ono što vas zaista čini mladolikom. Ako volite neku boju – nosite je sa ponosom! Pametno odabrani aksesoar (ešarpa, karmin, ogrlica) može napraviti balans.

Boja blizu lica je ključna: Ako vam neka boja ne laska, nosite je dalje od lica – kao pantalone, suknju ili torbu. Za majice, bluze, ešarpe i sve što uokviruje lice – birajte nijanse koje vam pristaju.

Boja kose menja sve: Ako ste prešli na srebrne tonove, platinastu ili ste osvežili kosu pramenovima – to utiče na to kako boje stoje uz vašu kožu. Srebrna i hladni plavi tonovi lepo se slažu s roze nijansama, pervinklom i mint bojom, dok tople brinete blistaju uz zemljane nijanse poput maslinaste i bogato braon.

I još nešto što se retko pominje…

Kako starimo, ne menja se samo naš izgled – već i miris. Tačno je – hemija tela se menja, i dolazi do onog famoznog “mirisa starosti”. Dobra vest? Možete ostati sveži i neodoljivi ako znate kako da negujete svoju kožu, birate odgovarajuće mirise i osluškujete promene.

(Zadovoljna.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com