10 najmodernijih patika za jesen 2025: Ako kupujete samo jedan par, neka to budu ove

Zlatno doba patika nije završeno. Zapravo, sa svakom sezonom koja prolazi, one ponovo potvrđuju svoju ulogu nespornih ikona svakodnevnog stila. Patike za jesen 2025. nisu izuzetak. Štaviše – to je eksplozija trendova koji kombinuju retro nostalgiju, digitalnu viralnost i bezgraničnu udobnost.

Najbolje patike za jesen 2025.

Sa modnim algoritmima koji zuje poput aparata za espreso u milanskom kafiću, ovogodišnje modne kuće, onlajn giganti i TikTok modni gurui otkrili su koje će patike vladati ove sezone.

Nike Cortez: Retro zvezda na putu povratka

Da ste odrasli u 70-im, nosili biste ih. Ako ste sada, ponovo ćete. Najk Kortez su se vinule na sam vrh modnog Olimpa. Silueta sa dubokim dekolteom, suptilna nostalgija i savršena kompatibilnost sa širokim pantalonama, univerzitetskim jaknama i midi suknjama čine ih Šanelom patika.

I da, možete ih nositi na sastanak ili branč sa svojim omiljenim urednikom bez ikakvog stida. Osim, naravno, ako niste bosonogi evangelista.

Ovo nije šala, ovo su Samba i Kampus. Adidasovi blizanci koji su zaslužili status modnih evergrina. Patika Samba je savršen pratilac kožnih bomber cipela i retro farmerki, dok je Kampus toliko jednostavno šik da ih čak i modni urednici kombinuju u modernim kancelarijama.

I Samba i Campus dokazuju da „kul“ može biti i udobno. I da TikTok, sviđalo se to vama ili ne, zaista postavlja trendove.

Ne dozvolite da vas njihova „trkačka“ prošlost zavara. ASICS GEL-1130 i New Balance 9060 su novi sinonimi za urbanu eleganciju. Ove siluete se oslanjaju na funkcionalnost, ali izgledaju kao da su upravo sišle sa Pinterest table neke skandinavske influenserke.

Povratak silueta stare škole

Adidas SL72, Najk P-6000, Er Maks 90 i Handball Specijal takođe su vrhovni na listi. Sve četiri siluete koje bi lako mogle biti smeštene u muzej retro lepote, danas su sve samo ne muzejski eksponati.

Handball Spezial je novi omiljeni izbor ljubitelja terasaste estetike – odnosno svih koji vole vintage sa dodirom ulice. P-6000? Prava poslastica za ljubitelje 2000-ih. Er Maks 90 ostaje večan, poput male crne haljine u sjajnoj verziji.

Ova jesen je manifest udobnosti koja ne želi da bude dosadna. Patike više nisu samo dodatak, one su šef odeće. Bez obzira da li ste #teamsamba, #teamcortez ili se kunete u neutralne ASICS patike, jedno je sigurno: vaša stopala će biti moderna, a vaši koraci samouvereni.

