10 najstarijih valuta na svetu koje su i dalje u opticaju – među njima je i srpski dinar

Svet novca krije zanimljive tajne, a među njima su i valute koje vekovima prate ljudsku civilizaciju. Iako su mnoge banknote i kovanice doživele modernizaciju, ove valute su opstale kroz vekove i i dalje su zvanično u opticaju.

Danas postoji oko 180 zvaničnih valuta koje priznaju Ujedinjene nacije. Većina nas poznaje velike igrače, američki dolar, evro ili jen. Međutim, zanimljivo je primetiti da, dok su neke valute nove u igri, druge postoje vekovima, noseći sa sobom nasleđe istorije, carstva i kulturne otpornosti. Sada se postavlja pitanje koje su najstarije valute na svetu koje su još uvek u opticaju? Listu možete pronaći ovde.

Britanska funta – 8. vek

Datirajući iz 8. veka tokom vladavine kralja Ofe i zvanično rafinisana pod kraljem Henrijem II u 12. veku, funta je najstarija valuta koja je još uvek u upotrebi. Od zlatnog doba Britanskog carstva do današnjih debata nakon Bregzita, funta je preživela invazije, ratove i ekonomske oluje.

Srpski dinar (Srbija) – 1214.

Srpski dinar je prvi put zveckao na srednjovekovnim pijacama 1214. godine pod kraljem Stefanom Nemanjićem. Uprkos vekovima političkih previranja, regionalnih ratova i promenljivih saveza, dinar je opstao.

Ruska rublja (Rusija) – 13. vek

Rublja je dobila ime od ruske reči rubit, što znači „seći“, što je aluzija na njeno poreklo kao komada seckanog srebra. Prvi put uvedena u 13. veku, rublja je i danas jaka, izdržavši careve, revolucije i više nego nekoliko sankcija.

Američki dolar (Sjedinjene Države) – 1785.

Moćni američki dolar je možda mlađi od funte ili rublje, ali od svog zvaničnog usvajanja 1785. godine, postao je najtrgovanija valuta na svetu. Od nebodera na Vol Stritu do uličnih prodavaca širom sveta, zelena valuta je svuda.

Haićanski gurd (Haiti) – 1813.

Rođen na Karibima nakon sticanja nezavisnosti Haitija, gurd je postao nacionalna valuta 1813. godine. Njegova izdržljivost je izuzetna s obzirom na burnu ekonomsku istoriju Haitija, što ga čini i simbolom nezavisnosti i opstanka.

Foklandska funta (Foklandska ostrva) – 1833.

Udaljena, vetrovita i puna ovaca, Foklandska ostrva imaju svoju funtu, vezanu za britansku funtu od 1833. godine. Ona služi kao podsetnik na globalni kolonijalni otisak Britanije, mada je nećete često videti van ostrva.

Dominikanski pezos (Dominikanska Republika) – 1844.

Dominikanski pezos je nastao uporedo sa sticanjem nezavisnosti nacije od Haitija. Kao i ritmovi merengea na ostrvu, pezos je postao deo njenog nacionalnog identiteta.

Švajcarski franak (Švajcarska) – 1850.

Precizni satovi, čokolada i neutralnost možda definišu Švajcarsku danas, ali švajcarski franak je njena čvrsta valuta od 1850. godine. Uz podršku finansijske reputacije Švajcarske, franak je postao sigurno utočište za investitore širom sveta.

Kanadski dolar (Kanada) – 1871.

Uveden 1871. godine, kanadski dolar odražava nezavisnost i praktičnost nacije, osmišljen da bude usklađen sa dolarom njenog južnog suseda. Danas je to jedna od najstabilnijih valuta na svetu, sa nadimkom „luni“ zahvaljujući ptici na novčiću.

Japanski jen (Japan) – 1871.

Modernom Japanu je bila potrebna standardizovana valuta, a jen je uveden 1871. godine u skladu sa Zakonom o novoj valuti. Njegovo ime na japanskom znači „krug“, što odražava okrugli oblik njegovih kovanica. Danas je jen treća najtrgovanija valuta na svetu, uz dolar i evro.

Najstarije valute sveta pokazuju koliko je finansijska stabilnost važna za društvo i ekonomiju. Ove valute nisu samo novac – one su deo kulturne i istorijske baštine svojih zemalja.

