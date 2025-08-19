10 neobičnih, moćnih i prelepih imena inspirisanih zvezdama, 2 su veoma popularna u Srbiji

Nebesko prostranstvo i svemir večita su nam inspiracija u životu, a u njegovoj beskonačnosti nadahnuće možemo pronaći i za imena koja dajemo deci.

A ovo su 10 neobičnih imena zvezda i sazvežđa koja vas mogu inspirisati ako tražite posebno i drugačije ime za ćerku ili sina.

Sirijus

Najsjajnija zvezda noćnog neba. Nalazi se u sazvežđu Veliki pas.

Jedna je od zvezda najbližih Zemlji, udaljena 8,6 svetlosnih godina. Masa joj je oko dva puta veća od Sunčeve, prečnik 1.711 puta veći, a sjaj 25,4 puta veći.

Adara

Druga po sjaju zvezda u sazvežđu Veliki pas, 22. zvezda po sjaju na noćnom nebu. Udaljena je od Zemlje oko 430 svetlosnih godina.

Kastor

Druga zvezda po sjajnosti u sazvežđu Blizanci. Udaljena je 51 svetlosnu godinu od Sunca.

Kastor ima i tamnijeg pratioca koji se sastoji od dva crvena patuljka (zvezda 2 do 10 puta manje mase od Sunca).

Vega

Jedna od najsjajnijih zvezda na nebu (peta po sjaju, druga na severnom delu neba odmah iza Arcturusa), 52 puta sjajnija od Sunca.

Udaljena je od Zemlje samo 25,2 svetlosne godine.

Arktur

Najsjajnija zvezda severnog neba u sazvežđu Volar. Uočljiva je u proleće.

Sjajnija je od Sunca 115 puta i udaljena 36 svetlosnih godina od Zemlje.

Lira

Jedno od 88 modernih i 48 originalnih Ptolemejevih sazvežđa.

Lira je nazvana po žičanom instrumentu iz antike koji se i danas još koristi u nekim delovima Grčke.

Najsjajnija zvezda ovog sazvežđa je Vega, koja zajedno sa zvezdama Altair iz sazvežđa Orla i Deneb iz sazvežđa Labud čini letnji trougao.

Leo

Latinsko ime za peto sazvežđe zodijaka na nebu, Lava.

Dobilo je naziv iz grčke mitologije gde je jedan od 12 Herkulovih zadataka bio da ubije lava. Najsjajnija zvezda ovog sazvežđa je Regulus.

Vela

Latinsko ime za Jedro, veliko sazvežđe južne hemisfere.

Vela je zajedno sa sazvežđima Kobilica, Krma i Kompas predstavljalo antičko sazvežđe Argo Navis (Brod Argonauta).

Ursa

Ursa minor latinski je naziv za Malog medveda, jedno od originalnih Ptolomejevih sazvežđa, vidljivo sa dela severne hemisfere Zemlje.

Poznato je po tome što se u vrhu „repa“ Malog medveda nalazi zvezda Severnjača, trenutno važeći orijentir za smer severa.

Astra

Latinska reč za zvezdu. Pod pojmom zvezde podrazumeva se bilo koje masivno telo u svemiru koje isijava svetlost i toplotu.

Zvezde se vide kao svetleće tačkice na noćnom nebu koje bleskaju zbog efekta Zemljine atmosfere i njihove udaljenosti od Zemlje.

Sunce je izuzetak: ono je jedina zvezda dovoljno bliska Zemlji da se može videti kao disk i osigurati joj dnevnu svetlost.

