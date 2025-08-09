10 saveta za miran prvi dan škole: Bez suza, stresa i panike

Zaboravi suze i nervozu! Otkrivamo 10 dokazanih trikova za prvi dan škole bez stresa – za dete i za tebe.

Prvi dan škole, za mnoge roditelje to je slavlje, za druge tiha drama. Deca uzbuđena, vi zabrinuti. Da li će se snaći? Hoće li plakati? Da li ste sve pripremili? Ovi saveti vam mogu pomoći da taj dan prođe mirno, bez suza i bez stresa.

1. Počnite pripreme nekoliko dana ranije

Ne čekajte poslednji trenutak. Pripremite rančeve, garderobu, užinu. Uključite decu u proces – neka sama izaberu sveske ili majicu koju će obući. Osećaj kontrole smanjuje strah.

2. Pričajte o školi kao o avanturi

Umesto „morate da idete“, koristite „jedva čekamo da vidite šta vas sve čeka“. Priče o novim drugarima, učiteljici, zanimljivim stvarima koje će učiti – sve to pomaže da se raduju.

3. Posetite školu pre prvog dana

Ako je moguće, prošetajte do škole, pokažite im gde će ulaziti, gde je učionica. Poznat prostor smanjuje neizvesnost.

4. Uvedite rutinu nekoliko dana ranije

Buđenje, doručak, spremanje – neka sve ide po planu. Deca se lakše prilagođavaju ako znaju šta ih čeka.

5. Ne pokazujte svoju nervozu

Deca osećaju vaše emocije. Ako ste vi mirni, i ona će biti. Osmeh i rečenica „biće super“ znače više nego što mislite.

6. Dajte im nešto poznato da ponesu

Omiljena igračka u rancu, poruka na papiriću, mali talisman – sve to može da bude izvor utehe.

7. Ne razvlačite rastanak

Pozdravite se kratko i toplo. Dugački rastanci često izazivaju suze. Recite „vidimo se brzo“ i pustite ih da krenu.

8. Ne pravite od toga veliki događaj

Bez fanfara, bez previše fotografisanja. Deca treba da osete da je to normalan dan, a ne nešto strašno ili preveliko.

9. Pričajte posle škole, ali bez pritiska

Pitajte „šta vam se najviše dopalo“, a ne „je l’ vam bilo teško“. Fokusirajte se na pozitivno.

10. Slavite male pobede

Ako je prošao dan bez suza – to je uspeh. Pohvalite ih, zagrlite se, napravite omiljeni ručak. Tako se gradi samopouzdanje.

