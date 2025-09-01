101-godišnji doktor otkriva 7 pravila za dug i zdrav život koje svako može da primeni

Lekar sa skoro osam decenija iskustva podelio je savete za dug i zdrav život koji nisu naučna fantastika, već praktične lekarske preporuke koje svako može da primeni u svakodnevici.

Dr Džon Šarfenberg nije samo još jedan stogodišnjak. Rođen 1923. godine u Kini, ovaj lekar i stručnjak za javno zdravlje, školovan na Harvardu, decenijama je proveo proučavajući šta zaista produžava život i, što je još važnije, šta ga čini zdravim i smislenim. Preživeo je ratove, pandemije i brzu evoluciju medicine, ali njegov osnovni način života ostao je iznenađujuće jednostavan. Bez fensi pilula. Bez tajnih napitaka. Samo svesni izbori, napravljeni svakodnevno.

1. Održavajte svakodnevnu fizičku aktivnost

Čak i blaga vežba poput hodanja ili istezanja svakog dana poboljšava cirkulaciju, ojačava mišiće i čuva zglobove. Naše telo je stvoreno za kretanje – veterani dugovečnosti preporučuju bar pola sata šetnje ili laganih vežbi svaki dan.

2. Jedite uravnoteženo i raznovrsno

U centru ishrane ovog doktora nalaze se sveže namirnice: povrće, voće, integralne žitarice i zdrave masti poput maslinovog ulja. Obratite pažnju na kvalitet, birajte lokalno i sezonsko, a prerađenu i brzu hranu svedite na minimum.

3. Hidratacija kao osnovno pravilo

Voda učestvuje u svakoj ćelijskoj funkciji i pomaže eliminaciju toksina. Preporuka je da pijete najmanje osam čaša vode dnevno, a uz to uključite i biljne čajeve bez šećera, koji dodatno stimulišu metabolizam.

4. Spavajte dovoljno i redovno

Odraslim osobama je potrebno 7–8 sati dobrog sna. Konzistentni odlasci u krevet i buđenje u isto vreme obnavljaju hormone i podstiču regeneraciju organizma. Kvalitetan san jača imunitet i poboljšava pamćenje.

5. Negujte mentalno zdravlje

Ovaj doktor ističe važnost vežbi disanja, kratkih pauza za meditaciju ili jednostavnog čitanja dobrih knjiga. Opuštanje uma smanjuje stresne hormone i štiti mozak od prebrzog propadanja.

6. Održavajte bliske socijalne veze

Dugoročna istraživanja pokazuju da ljudi s bogatim društvenim životom žive duže. Razgovori s porodicom i prijateljima, učlanjivanje u društvene grupe ili volontiranje pružaju emotivnu podršku i cilj koji podmlađuje.

7. Razvijajte zahvalnost i pozitivan pogled na svet

Svaki dan izdvojite trenutak da se setite ili zapišete barem tri stvari na kojima ste zahvalni. Takva praksa menja hemiju mozga, podiže raspoloženje i jača otpornost na bolesti.

Iskoristite mudrost ovog lekara i uvedite sedam pravila u svoje navike. Dug i ispunjen život nije privilegija, već izbor – počnite već danas!

