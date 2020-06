12 stvari koje vas sprečavaju da se obogatite

Novinar Napoleon Hil je još pre 80 godina postavio cilj da otkrije tajnu kako se obogatiti. U periodu od 20 godina je proučavao preko 500 milionera koji su sami stekli bogatstvo i svoja zapažanje sakupio u knjizi saveta koja je postala pravi klasik iz oblasti upravljanja novcem: „Misliti i obogatiti se“.

Kako bi došao do tajne bogatstva i kako ga steći, najpre je otkrio koji su razlozi koji nas sprečavaju da se obogatimo.

Nedostatak ambicije

Morate želeti da se uzdignete iz mediokriteta. Bogatstvo se neće tek tako pojaviti. Morate naporno raditi ne bi li stigli do njega, biti uporni i istrajni. Najbolje je novac najpre investirati, što ranije to bolje, i dopustiti da kamata uvećava vaš ulog i pravi vam novac. To ne iziskuje mnogo vremena ni truda, ali morate preduzeti akciju.

Ne primenjujete svoje znanje na pravi način

Nije vam dovoljna samo fakultetska diploma. Znanje je tek potencijalna moć, ali neće biti od koristi ako se dobro ne usmeri. Neka vam prioritet u životu bude da stalno učite i izazivate svoj um. Ljudi nisu plaćeni za ono što znaju, već za ono što svojim znanjem mogu da urade.

Nedostatak samodiscipline

Kada je sticanje bogatstva u pitanju, jedno od osnovnih pravila glasi: Više štedite, manje trošite. Koncept je jasan, ali štednja zahteva disciplinu. Naučite da prepoznate i suzbijete želju za nekontrolisanim trošenjem novca ako želite da se obogatite.

Ne vodite računa o svom telu

Niko ne može da uživa u stečenom bogatstvu bez dobrog zdravlja. Ako niste do sada, morate odvojiti vreme da se posvetite svom telu, jer su mnogi uzročnici bolesti, poput preterivanja u hrani, negativnih misli i nedovoljne fizičke aktivnosti, upravo pod vašim uticajem.

Odugovlačite

Mnogi od nas kroz život idu uvek čekajući neki pravi trenutak da počnu da rade nešto značajno. Nemojte čekati, jer nikada neće biti pravo vreme, savetuje Hil. Počnite baš sada i sa bilo kakvim sredstvima koja imate, a bolja i veća ćete već naći usput.

Nedostatak istrajnosti

Većina nas dobro krene, ali teško završi sve što započne, kaže Hil. Ljudi imaju običaj da odustanu već na prvoj prepreci. Ali nemojte stati dok ne dobijete ono što želite. Najuspešniji ljudi su se susretali sa mnogim teškim problemima, i sve neuspehe su prevazišli.

Negativnost

Ako želite da se obogatite, pozitivne misli moraju nadvladati negativne, napisao je Hil pre nekoliko decenija. I današnja istraživanja pokazuju da ljudi koji razmišljaju pozitivno mnogo bolje obavljaju svoj posao i manje su šanse da ostanu bez njega.

Pogrešan izbor supružnika

Ovo je prema Hilu jedan od najčešćih uzroka neuspeha. Ukoliko vam veza nije harmonična, velika je verovatnoća da neće uspeti u nameri da postanete bogati. Veoma je verovatno da ćete doživeti neuspeh i zbog toga biti očajni i nesrećni, što će vam uništiti bilo kakvu ambiciju. Nedavna studija na Univerzitetu u St. Luisu je pokazala da osobe čiji su bračni drugovi puni podrške i razumevanja, zarađuju 4.000 dolara više.

Ne rizikujete

Kada je upravljanje novcem u pitanju, primamljivo je staviti novac na sigurnom u banci i ne brinuti se o potencijalnim nesigurnostima na berzi. Ali ulaganje novca je način na koji je on uvećava. Najpre morate dobro razmisliti, a za početak su najbolji indeksni fondovi.

Družite se sa pogrešnim ljudima

Ovo se ne odnosi samo na šefove i njihove zaposlene. Bitno je sebe okružiti talentovanim i ambicioznim ljudima i kada niste na poslu. Tako ćete i vi postati kao i oni koji vas okružuju. Zato bogataši imaju naviku da se druže sa osobama koje su takođe bogate.

Nedostatak strasti

Entuzijazam je zarazan i onaj ko ga poseduje, ali u granicama normale, je osoba koju svi rado primaju u društvo, kaže Hil. I Donald Tramp je jednom prilikom izjavio: Bez strasti nemate energije; bez energije nemate ništa. A ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti!

Pokušavate da se obogatite na brzinu

Čuvajte se nekontrolisane želje da od nečega napravite nešto, odnosno šema za sticanje bogatstva na brzaka poput kocke, upornog igranja igara na sreću ili rizikovanja na berzi. Investirajte u neke dugoročne poslove.

