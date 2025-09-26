12 zakona karme: Udaraju kad se najmanje nadate. Znate li da niko ne može da ih izbegne?

Na sanskrtu karma doslovno znači „akcija“. Prema mišljenju stručnjaka, često postoje pogrešne predstave o tome šta je karma u stvari i kako se ona reflektuje na naše živote.

Ovaj članak će pomoći da se rasvetli šta je karma, filozofija iza nje i njeni osnovni principi, poznati kao 12 zakona karme.

Zakon karme je duhovni princip koji potiče iz istočnjačkih filozofija, posebno hinduizma, budizma, džainizma i sikhizma. U najširem smislu, karma znači „delo“ ili „akcija“, a zakon karme se odnosi na ideju da svaka akcija ima svoju posledicu – bilo pozitivnu ili negativnu.

Osnovna ideja zakona karme

Uzrok i posledica: Sve što činimo – mislima, rečima ili delima – stvara energetski trag koji se vraća nama u nekom obliku.

Sve što činimo – mislima, rečima ili delima – stvara energetski trag koji se vraća nama u nekom obliku. Moralna ravnoteža: Dobra dela donose pozitivne rezultate, dok loša dela donose izazove, patnju ili prepreke.

Dobra dela donose pozitivne rezultate, dok loša dela donose izazove, patnju ili prepreke. Ne mora biti trenutna: Karma se ne ispoljava uvek odmah – može se manifestovati kasnije u životu, pa čak i u sledećim inkarnacijama (prema verovanju u reinkarnaciju).

Od čega zavisi karma?

Namera: Nije samo važno šta činimo, već i s kakvom namerom.

Nije samo važno šta činimo, već i s kakvom namerom. Svesnost: Što smo svesniji svojih postupaka, to više utičemo na karmički tok.

Što smo svesniji svojih postupaka, to više utičemo na karmički tok. Slobodna volja: Iako postoje karmički obrasci, imamo moć da ih menjamo kroz svesne izbore.

12 zakona karme:

1. Veliki zakon ili zakon uzroka i posledice

Kada većina ljudi govori o karmi, oni verovatno misle na veliki zakon uzroka i posledice. Prema ovom zakonu, koja god misli ili dela imate iza sebe, dobijate ih nazad – dobre ili loše. To je koncept šta seješ, to žanješ.

2. Zakon stvaranja

Da bi se stvari dogodile u vašem životu, morate da preduzmete akciju, umesto da čekate da vam nešto magično dođe. Zapitajte čega treba da oslobodite kako biste mogli da stvorite prostor za ono što želite da se pojavi.

3. Zakon smirenja

Morate biti dovoljno skromni da prihvatite da je vaša trenutna stvarnost rezultat vaših prošlih postupaka. Na primer, ako krivite svoje kolege za svoj loš učinak na poslu, morate prihvatiti da ste stvorili ovu realnost tako što niste radili onako dobro kao što biste mogli.

4. Zakon rasta

Da biste pozitivno oblikovali svet, morate početi od sebe. To je zato što prava promena ili lični rast počinje sa onim nad čim imate kontrolu, a to ste vi, a ne drugi.

5. Zakon odgovornosti

Vi ste proizvod izbora koje donosite.

6. Zakon veze

Ovaj zakon je zasnovan na principu da je sve u vašem životu, uključujući prošlost, sadašnjost i budućnost, povezano. Ono što ste danas rezultat je vaših prethodnih postupaka. A ko ćeš biti sutra biće rezultat tvojih akcija danas.

7. Zakon fokusa

Fokusiranje na previše stvari odjednom može vas usporiti i dovesti do frustracije i negativnosti. Zato vas zakon fokusa podstiče da se koncentrišete na jednu po jednu stvar.

8. Zakon davanja i gostoprimstva

Morate davati stvari u koje verujete. Ovaj zakon vam pomaže da razumete važnost vaših postupaka, odražavajući vaša dublja uverenja. Na primer, ako želite da živite u mirnom svetu, morate se usredsrediti na negovanje mira za druge.

9. Zakon ovde i sada

Da biste iskusili duševni mir, morate prihvatiti sadašnjost. Ovo se može dogoditi samo kada se oslobodite negativnih misli ili ponašanja iz svoje prošlosti. Ako se previše fokusirate na prošle događaje, nastavićete da ih proživljavate.

10. Zakon promene

Prema ovom principu, istorija će nastaviti da se ponavlja sve dok ne naučite iz iskustva i preduzmete korake da uradite nešto drugačije kako biste zaustavili ciklus.

11. Zakon strpljenja i nagrade

Da bismo generisali promene u budućnosti, Harison kaže da moramo biti dosledni u našim karmičkim delima danas. Budite dosledni u svojim ciljevima i oni će se ostvariti.

12. Zakon inspiracije

Svi mi igramo ulogu i imamo nešto da doprinesemo ovom svetu. Ono što delimo može nam ponekad izgledati malo, ali može napraviti ogromnu razliku u nečijem životu. Prema ovom zakonu, svaki vaš doprinos će uticati na svet. Rođeni ste sa specifičnim darom, misijom i svrhom koju samo vi možete doneti na svet svojom jedinstvenošću.

Mnogi danas tumače karmu kao životnu filozofiju: „Šta daješ, to ti se vraća.“ Nije nužno vezana za religiju, može biti i etički kompas koji podstiče odgovornost, saosećanje i lični razvoj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com