16 znakova koji pokazuju da vas neko istinski voli, ovo je dokaz prave ljubavi

Kada je u pitanju upoznavanje nekog novog, nakon nekoliko sastanaka, jedno od najčešćih pitanja je kako znati sviđate li se nekom, ili voli li vas neko.

Možda ćete početi da obraćate pažnju na poneke detalje ili pitati zajedničke prijatelje, ali dobra vest jeda je lakše nego što mislite saznati da li je neko istinski zaljubljen u vas.

1. Neko ko vas voli ponašaće se prirodno

Prvo od čega morate krenuti kada pokušavate da shvatite da li je neko zaljubljen u vas je njegovo ponašanje kada je u vašoj blizini. Većina se ponaša drugačije kada su u javnosti nego kada su s nekim ko ih čini srećnima. Ako vidite partnera da se ponaša sramežljivo u javnosti, ali vam se otvara pokazujući iskreniju stranu, velike su šanse da vas voli.

Pokazivati ​​iskreniju stranu znači ne izgledati savršeno sve vreme – to samo znači srušiti sve zidove i ne plašiti se ispasti ‘blesav’. Takođe, mogućnost deljenja svojih najdubljih emocija dobar je pokazatelj da vas neko voli.

2. Oboje se zajedno zabavljate u svakoj situaciji

Zabava je jedan od znakova ljubavi na koji trebao bratiti pažnju. Sledeći put kad budete napolju s posebnom osobom, proverite zabavljate li se zajedno, čak i kada ne radite nešto zabavno. Jednostavno se radi o činjenici da vas dvoje možete kvalitetno provesti vreme kada ste zajedno. Kad su osećanja obostrana, bez obzira šta radite, bićete srećni. Ako vas neko istinski voli, rado će vam pomoći dok, na primer, provodite celu noć radeći na projektu. Iako se čini dosadna situacija, voljena će vam osoba rado pomoći i deliti vreme s vama.

3. Neko ko je zaljubljen u vas ispravlja vaše greške

Iskrenost je sve kada se pitate kako znati da li je neko zaljubljen u vas. Kada osoba gaji iskrena osećanja prema vama, želeće ono što je najbolje za vas. To znači da će vam dati pozitivne povratne informacije i ispraviti vaše greške na zdrav način. Dobro obratite pažnju na ovaj signal, jer neko ko vas voli nikada vas neće omalovažavati isticanjem vaših mana sve vreme. Stvar je u tome da međusobno poboljšate svoje najbolje kvalitete i podstaknete jedan drugog da postanete bolja verzija sebe.

4. Oboje se osećate prijatno kada delite tajne

Kada čujete da vam neko govori da ste prva osoba s kojom je nešto podelio onda je to jedan od dobrih znakova da vas voli. Otvoriti se nekome nije lako. Potrebna je doza ljubavi da partneru ispričate svoje tajne, strahove i sve posebne trenutke svog života, dok se oboje osećate prijatno u dubokim razgovorima.

5. Ako vas neko stvarno voli neće prestati da bulji u vas

Neki kažu da ljubav počinje ‘očima’. Ono što znamo da je istina je da kada vas neko stvarno voli, većinu vremena pokušava da uspostavi kontakt očima. Sledeći put pozovite partnera na sastanak i pažljivo ga gledajte u oči dok razgovarate. Kad je neko zaljubljen u vas, gledaće vas direktnije i duže. To se pretvara u emocionalnu povezanost.

6. Žele da budete deo njihove budućnosti i porodice

Još jedan znak da vas neko voli je kada taj neko razgovara s vama o budućnosti. Kad uhvatite partnera kako često razgovara o zajedničkim planovima za budućnost, poput putovanja, ili o tome kako bi izgledala vaša deca ili vas želi da vas upozna sa svojom porodicom, tada želi stvarno da vam se posveti.

7. Ako vas neko istinski voli, pitaće vas za mišljenje

Kad nekoga istinski volite, stalo vam je do njega. Dakle, trebali bi da očekujete ​​isto od suprotne strane. Čak i kada je reč o donošenju malih odluka, nekome ko vas voli biće stalo do vašeg mišljenja. Pitaće vas za savet i ceniti vaše gledište.

8. Na tu osobu uvek možete računati

Kada se borite s različitim situacijama, netko tko je zaljubljen u vas pružit će vam emocionalnu podršku. To ne znači da će oni riješiti sve vaše probleme, ali će putovanje učiniti lakšim i manje bolnim. Kad te netko voli, pomoći će ti i razveseliti te u najgorem trenutku. Što god se dogodilo, imat ćete ih uz sebe da vas saslušaju.

9. Poruke i pozivi kada ste odsutni znakovi su da vas neko voli

Kada se udaljite od voljene osobe i kada vam partner šalje gomilu poruka kad ste razdvojeni, to je jedan od znakova da ste voljeni. Ako je to prava ljubav, očekujte pozive i poruke u kojima će vam reći koliko im nedostajete. Ali nemojte se zbuniti – ne radi se o količini, već o kvalitetu. Ako vas neko istinski voli, trudiće se da ostane u kontaktu s vama, ali vas neće ‘zatrpavati’.

10. Onaj ko vas stvarno voli daće vam i slobodu

Ali koliko god nekome nedostajali kad ste odsutni, neko ko vas voli zna kada treba da vam dâ prostora. Održavanje određene neovisnosti deo je zrele ljubavi. Ne morate da budete zajedno sve vreme da biste jedno drugom pokazali ljubav. Kada želite da otkrijete voli li vas neko, pobrinite se da vam daje slobodu da radite ‘svoje stvari’. Zapamtite da se u ljubavi ne smete osećati kao u kavezu.

11. Upoznaju vas sa svojim najužim krugom prijatelja i porodice

Predstavljanje nekoga užem krugu prijatelja i porodice nije nešto što biste uradili s bilo kime. Isto važi i za drugu osobu. Ako vas neko voli, želeće da upoznate one koji su mu važni. Vaš partner želeće da se povežete s njegovom porodicom i prijateljima kako biste mogli da izgradite jaču vezu.

12. Vaša inteligencija može da bude razlog zašto vas neko voli

Značajni komplimenti znak su da je neko zaljubljen u vas. Kada cene vaše kvalitete i ističu vašu ličnost kroz smislene komplimente, poput uvažavanja vaše inteligencije ili načina na koji radite neke stvari, tada je to prava ljubav. Treba da vas cene zbog toga što jeste, a ne samo zbog toga kako izgledate. Pravi kompliment dobićete za ono što se ne vidi, ali se oseti.

13. Ako vas neko stvarno voli, neće vam reći na drugom sastanku

Ljubav na prvi pogled više je od obične privlačnosti. Pre nego kažete da vam je potreban nekoga ko će vas voleti, razmislite o činjenici da vam zapravo treba neko ko je predan ostvarivanju istih ciljeva kao i vi. Prava ljubav dolazi u obliku posla. Kad vas neko istinski voli, biće svestan da je ljubav progresivni rad dvoje ljudi i da se ne događa u danu. Razgovor o ljubavi zahteva izgradnju odnosa, ulaganje vremena, izražavanje osećanja i spremnost na rešavanje nesuglasica zajedničkim pristankom.

14. Možete reći voli li vas neko po načinu na koji se ponaša u vašoj blizini

Kada ste još u fazi upoznavanja i pitate se kako znati da vas neko voli, evo jednog jednostavnog trika. Kada se nekome stvarno sviđate i ako vidi vas kao nekoga ko mu je više od prijatelja, ponašaće se vrtoglavo. Kad god ste zajedno, možete znati postoji li nešto više od prijateljstva ako se osoba smeje bez razloga, jako je uzbuđena i smeši se većini stvari koje kažete. Ova nervozna energija može biti znak da vas neko voli. Čak i kada ne kažete nešto super smešno – njihovo kikotanje to odaje.

15. Onaj ko vas stvarno voli pamti male stvari

Nije važno ako ste to spomenuli samo jednom, ali onaj ko vas voli zapamtiće i potpuno nevažnu sitnicu o vama. Radi se o istinskom slušanju tokom razgovora. Slušanje i pamćenje znakovi su da je neko zaljubljen u vas. Čak i kada to smatrate sitnim detaljem, partner će to prepoznati i setiti se kada bude hteo da učini nešto posebno za vas. Od vaše omiljene TV emisije, do najčudnije hrane koju volite, ako vas neko voli, pobrinuće se da mu budete uvek na umu.

16. Po govoru tela možete prepoznati voli li vas neko

Konačno, ako vas neko stvarno voli, tajna otkrivanja njegovih pravih osećanja krije se u malim detaljima. Kada je neko zaljubljen u vas, svoju će ljubav pokazati fizičkim kontaktom. Ali ovaj fizički kontakt je poseban – ne radi se o grljenju ili držanju za ruke, već o načinu na koji se to radi. Kada vas partner dodatno slatko stisne dok vas drži za ruku, grli vas s leđa ili su mu noge okrenute prema vama dok razgovarate, to su mali, ali iskreni znakovi da je neko zaljubljen u vas, prenosi Bright Side.

