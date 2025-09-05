2 broja u datumu rođenja znak su visoke inteligencije: Određuju put, ali ne isključuju napornu aktivnost. Možda ih imate!

Godina u kojoj smo rođeni igra veliku ulogu u našoj sudbini, ističu numerolozi, a najvažnija od svih je poslednja cifra u godini, a potom i u matičnom broju.

Poslednji broj u godini rođenja, prema numerološkim konceptima, navodno odražava osobine karaktera i navike, iako nije posredi nauka, pa svako odlučuje da li će verovati numerologiji ili neće

Pa tako numerolozi veruju da je sudbina svakog čoveka već određena na rođenju. Godina u kojoj smo rođeni, kažu, ima veoma značajnu ulogu za dalji tok naših života, a ipak je najznačajnija poslednja cifra. Na osnovu nje može se odrediti karakter, sudbina i put koji nam je život namenio.

0 ili 1

Ako je poslednji broj godine 0 ili 1, pripisuju volju, upornost i želju za rezultatima. Takve osobe su prijateljski nastrojene, nezavisne i ponekad deluju impulsivno, cene udobnost i materijalne stvari. To su popularni opisi iz numeroloških praksi, gde se brojevima daju simbolička značenja.

2 ili 3

Ako se godina završava na 2 ili 3, to govori o osetljivosti i sposobnosti da primetite detalje i lako učite. Takvim ljudima se pripisuje bogata mašta, društvenost i nedostatak zavisti.

4 ili 5

Ako se godina završava ciframa 4 ili 5, onda vas karakteriše naporan rad, samopouzdanje, sklonost ka analizi i ubeđivanju, interesovanje za putovanja i nekonvencionalno razmišljanje. Te teze se ponavljaju u popularnim numerološkim zbirkama.

6 ili 7

Brojevima 6 ili 7 često se pripisuju liderstvo, odlučnost i visoka aktivnost, kao i želja da se bude u centru događaja i inspirišu drugi. Saznajte i kojih 5 brojeva u datumu rođenja najavljuje bogatstvo

8 ili 9

Ako se godina završava brojevima 8 ili 9, to ukazuje na praktičnost, pouzdanost, disciplinu, promišljenost odluka i menadžerske sklonosti.

