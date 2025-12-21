25 stvari o ženama koje muškarci nikada neće razumeti. Nikada!

Da li vas zbunjuje ‘nemam šta da obučem’ ispred punog ormara? Upoznajte misteriozne ženske navike i otkrijte pravu istinu iza njihove logike sada.

Muškarci, možete pokušati da naučite španski, francuski, nemački, čak i stotine znakova kineskog jezika. Ali ako postoji jedna stvar koju nikada nećete moći da naučite, a to je ženski jezik u kojem izgovorene reči ili rečenice mogu da imaju potpuno suprotno značenje. Bez obzira na to koliko iskustva ili prakse imate, taj univerzalni jezik kojim govore sve žene nećete uvek moći da razumete.

Dok samci i dalje imaju plan za izlazak, muškarci u posvećenim vezama, nažalost, nemaju apsolutno nikakvu nadu. Jer žene kažu nešto, a misle nešto potpuno suprotno; zatim kažu nešto što znači tačno ono što su rekle na početku. Sve je to previše zbunjujuće. Ali upozoren je naoružan, i evo 25 alata koje žene sklone da koriste, iznova i iznova, da bi nas zbunile.

1. „Ne želim da pričam o tome.“

Vaša devojka ne želi da je uznemirate u ovom trenutku. Ona još uvek prikuplja neke teške dokaze protiv vas. Možete izabrati da budete Hrabro srce ovde i pokušate da razgovarate o tome dok je ona još uvek u fazi razmišljanja. Ali budite veoma oprezni. Ako zakasnite čak i malo, to će se obiti o glavu. Loše.

2. „Moramo…“

Nemojte se zavaravati. Nema ništa bolje od potrebe. Uvek je to želja.

3. „Nisam uznemirena.“

Ona je veoma uznemirena. 500% više nego što je obično. Ne pokušavajte ni da sebe ubedite da nije, i već počnite da razmišljate o svom sledećem potezu.

4. „Moraš da naučiš da komuniciraš.“

Na jednostavnom muškom jeziku, ovo se prevodi kao: „Moraš češće da se slažeš sa mnom“. Jednostavan odgovor ovde bi bio „Da, dušo/dušo/kano/ljubavi/dušo.“ Ni po koju cenu je ne ispituj.

5. „Da li moraš ovo sada da uradiš?“

Prevodi se kao „Prestani da radiš sve koja si radio do sada i uradi nešto vrednije“.

6. „Hvala puno“

Sarkazam, muškarci, sarkazam. Ne nasedajte na ovo odgovarajući kao što obično radite. Ovo je kucajuća bomba umotana u „hvala“. Takođe je moguće da će vas pogrešan odgovor ovde vratiti na lukavo „Šta god“. Objašnjeno kasnije.

7. „Ne brini zbog toga“

Moraš da brineš o tome. Ostavi sve i brini o tome sada! Ona ti je dva puta rekla da uradiš određenu stvar, i sada će to i učiniti. Najbolje rešenje je da ćutiš ili da se izviniš sada. Zapamti, trenutno stojiš na močvarnom zemljištu, zato nemoj ništa više da kažeš i da pogoršaš stvari.

8. „Možemo da idemo gde god želiš“

Moraš je odvesti u njen omiljeni restoran. Tamo bi trebalo da želiš da ideš.

9. „Šta radiš?“

Šta god da radiš, radiš to apsolutno pogrešno. Odmah zatraži njen savet.

10. „Moramo da razgovaramo“

Počivaj u miru.

11. „Šta god“

Ovo je kao „dobro“, osim što je znatno gore. Plemeniti muškarci još uvek istražuju odgovarajući odgovor na ovo. Do tada, sačekajte, dragi muškarci.

12. „5 minuta“

Fleksibilno. Naravno, u zavisnosti od situacije. Može biti bilo gde između 35-40 minuta ako se sprema. Može biti bliže 0-1 minutu ako gledate TV ili igrate video igre. Kao u: „Još uvek gledaš/igraš tu glupost? Zašto ne dođeš u krevet/radiš nešto drugo?“

13. *Glasan uzdah*

Upozorenje. Možda ne mislite tako, ali ovo je glasnije od bilo koje reči ili rečenice. Može se grubo prevesti između „Ne mogu da verujem koliko si glup“ i „Dosadila mi je žurka tvojih glupih prijatelja“.

14. „Na tebi je“

Sadistička zadovoljstva, kažem ti. Ne budi naivan. Ne zavisi od tebe. Nikada nije ni bilo do tebe. Ne mešaj ovo sa slobodom izbora. Nemaš je. Mnogo bolji prevod bi bio: „Na tebi je da izabereš pravi izbor koji ja znam, ali ti neću reći jer bi i ti trebalo da ga znaš.“ Donošenje pogrešnog izbora obično će rezultirati „U redu je“.

15. „Možda“

Ipak, „Ne“. Ne gubi vreme, nikada neće biti da.

16. „Bilo bi lepo kada bi…“

Sve što sledi posle „ako“ treba shvatiti apsolutno ozbiljno i tumačiti kao bezuslovnu naredbu.

17. „U redu je“

Prevodi se kao „Ova rasprava je sada zvanično završena i da, izgubio si.“

18. „U redu je“

Nikad nije u redu. Nije zadovoljna tobom i samo uzima malo vremena da shvati tvoju kaznu.

19. „Da li je uopšte slušaš?“

Očigledno ne obraćaš dovoljno pažnje na ono što govori. Ovo je kao ulazak u crnu rupu – niti možeš očekivati niti možeš izbeći ono što se dešava posle. Šanse za oporavak su takođe zastrašujuće male.

20. „Da li izgledam debelo u ovome?“

NE! Kategorički ne. Pitanja mogu varirati, kao što su – „Da li sam se ugojila?“ „Da li izgledam smešno?“ Odgovor bi uvek trebalo da bude NE.

21. „Ništa“

Definitivno postoji nešto i vreme ističe. Bolje da shvatiš, pre nego što počne da je muči više nego što bi trebalo. Čeka te teško vreme u ovom slučaju i nema bekstva.

22. „Samo napred“

Prekini misiju. Ponavljam, prekini misiju. Nemoj ovo pogrešno shvatiti kao dozvolu. U stvari, to je više izazov. Zapravo, to je uvek izazov. Nemoj to da radiš. Izgubićeš.

23. „Ne“

Znači „Ne“

24. „Hvala“

Znači, hvala.

25. „Da“

Čak i ovo, u većini slučajeva, znači „Ne“. Naravno, postoje izuzeci, ali ih je gotovo nemoguće razlikovati.

Na kraju se lepo pomirite da činjenicom da ženski jezik nikada nećete moći da shvatite i da jedno DA danas može značiti NE, a sutra će to DA značiti DA…Ipak, bravo za vas ako se potrudite i sve najbolje u budućnosti, momci.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com