28 profesija budućnosti: Ako znate da radite nešto od ovoga, za vas će biti posla u svakoj kompaniji

U godinama koje dolaze, tržište rada dobiće potpuno novi izgled. Tehnološki napredak, ekološka svest i fokus na ljude stvoriće potražnju za ulogama koje danas deluju nestvarno, ali će ubrzo postati neophodne u gotovo svakom timu.

Pravni poslovi

Rizični kapital – Pravna struktura za investicije u startapove i kompanije u razvoju.

Intelektualna svojina, inovacije i tehnologija – Radi na zaštiti nematerijalne imovine i promociji inovacija.

Biološke nauke – Fokusira se na propise vezane za biotehnologiju, medicinu i biološke nauke.

Privatnost i zaštita podataka – Obezbeđuje zakonsku usklađenost sa standardima bezbednosti informacija i privatnosti.

Infrastruktura (vazduhoplovna/pomorska) – Odgovoran za pravne aspekte velikih radova i transportnih projekata.

Finansijsko tržište

ESG specijalista – Procenjuje investicije sa fokusom na ekološke, društvene i upravljačke kriterijume.

Poslovna inteligencija – Transformiše finansijske podatke u strategije rasta.

Privatno bankarstvo – Upravlja imovinom klijenata sa visokim prihodima uz personalizovana rešenja.

Usklađenost / KYC / Zaštita podataka – Radi na sprečavanju prevara i usklađivanju sa regulatornim standardima.

M&A (Spajanja i akvizicije) – Vodi pregovore i procese za kupovinu i spajanje kompanija.

Ljudski resursi

Specijalista za DEI (Raznolikost, ravnopravnost i inkluziju) – Kreira i sprovodi inkluzivne politike u kompanijama.

Analitika ljudi – Koristi podatke za optimizaciju upravljanja ljudima i informisanje o strateškim odlukama.

Specijalista za korporativnu sreću – Promoviše dobrobit zaposlenih i jača organizacionu kulturu.

Osiguranje

UX/UI dizajner – Poboljšava korisničko iskustvo na platformama za osiguranje.

Aktuar – Analizira rizike i izračunava premije osiguranja na osnovu statističkih modela.

Profesionalac za prodaju osiguranja – Razvija strategije za komercijalnu ekspanziju.

Osigurač – Procenjuje rizike i definiše kriterijume za izdavanje polisa.

Tehnologija

Specijalista za IoT (Internet stvari) – Kreira povezana rešenja za optimizaciju poslovanja i integraciju uređaja.

Specijalista za Salesforce – Prilagođava Salesforce alate kako bi povećao prodajne i marketinške performanse.

Specijalista za mašinsko učenje – Razvija modele mašinskog učenja za automatizaciju i prediktivnu analitiku.

Naučnik podataka – Generiše strateške uvide iz složenih podataka.

Specijalista za bezbednost informacija – Štiti kompanije od sajber napada i digitalnih prevara.

Prodaja i marketing

Specijalista za poslovnu inteligenciju – Koristi podatke za poboljšanje kampanja i povrata investicije (ROI).

Analitičar podataka – Tumači obrasce potrošnje i ponašanja kako bi usmeravao marketinške strategije.

Specijalista za digitalnu transformaciju – Vodi tehnološke promene u komercijalnim i komunikacionim procesima.

Budućnost je obećavajuća za one koji su spremni.

Izveštaj Goldman Saksa predviđa da bi do 300 miliona radnih mesta širom sveta moglo biti pogođeno veštačkom inteligencijom.

Međutim, dok tehnologija zamenjuje neke uloge, ona takođe stvara nove zahteve, otvarajući prostor za inovativne, prilagodljive i visokokvalifikovane stručnjake.

Adaptacija na ove nove uloge zahteva kontinuirano učenje i otvorenost za promene. Ako želiš da ostaneš korak ispred, vreme je da istražiš koje od ovih karijera najbolje odgovaraju tvom profilu i da se pripremiš već danas.

