3 reči nikada ne govorite kada se javljate na telefon – prevaranti samo čekaju da ih izgovorite

Nova taktika telefonskih prevara širi se Evropom, pa i Srbijom, a stručnjaci upozoravaju da kriminalci koriste jednostavne reči da bi pristupili vašem glasu, klonirali ga i zloupotrebili u finansijskim transakcijama. Ako se na telefon javljate nepromišljeno, rizikujete da postanete nova žrtva.

Reči koje otvaraju vrata prevarantima

Prevaranti pažljivo biraju trenutak kada uvode razgovor i cilj im je da čuju specifične pojmove. Jednom zabeleženi, ti termini mogu poslužiti za autentifikaciju glasovne poruke ili za pokretanje automatizovanih komandi, s ciljem da neovlašćeno pristupe vašim računima.

Prva opasna reč: “Da”

Kad izgovorite “da” tokom neproverenog telefonskog poziva, prevaranti to tumače kao pristanak na bilo koju vrstu transakcije. Potvrda se snima i koristi za odobravanje kreditnih uplata, aktivaciju neželjenih usluga ili otključavanje vaših ličnih podataka.

Druga opasna reč: “Zdravo”

Iako deluje bezazleno, “zdravo” služi prevarantima da potvrde da je linija aktivna i da mogu dalje manipulisati razgovorom. Svaka evidencija vašeg odgovora omogućava im kreiranje lažnih snimaka u kojima deluje da ste zaista dali saglasnost.

Treća opasna reč: “Halo”

Standardno pozdravljanje “halo” omogućava preusmeravanje poziva ka saučesnicima ili automatskim sistemima. Na taj način vaš glas postaje deo lažnih snimljenih konverzacija koje kriminalci mogu koristiti protiv vas.

Kako se zaštititi od ovih prevara

Prilikom nepoznatih poziva, nikada ne izgovarajte navedene reči dok ne proverite identitet pozivaoca. Umesto toga, postavite pitanja poput “Ko je na vezi?” ili “Kako mogu da pomognem?” i nikada ne otkrivajte lične ili finansijske podatke. Ako imate bilo kakvu sumnju, prekinite razgovor i prijavite poziv relevantnim institucijama.

