3 retke osobine kod žene najviše privlače muškarce, više nego lepota, verovatno se zbog toga brzo zaljubljuju

Nije šminka i spoljašnji izgled glavna osobina na koju se lepe muškarci. Ove 3 retke osobine kod žene privlače muškarce kao magnet.

Uvek kada sretnemo novu osobu, prvi utisak često se temelji na fizičkom izgledu. Međutim, privlačnost nije ograničena samo na spoljašnju lepotu, naročito kada su u pitanju muškarci. Osim izgleda, postoje 3 retke osobine kod žene koje izazivaju još jači utisak

3 retke osobine koje privlače muškarce

Ako žena ima ove 3 retke osobine, verovatno je ona osoba u koju se muškarci jako zaljubljuju:

1. Ima samopoštovanje

Verovatno se zapanjite kada čujete žene kako navode spisak tretmana koji očekuju, mesta na koja žele da idu na večeru sa vinom, putovanja na koja žele da idu i razmaženja koje žele da dobiju. Pa ipak, one štede i ne ulažu u to da rade te stvari za sebe. Zapanjujuće.

Ovo je nešto što morate da radite sve vreme, bez obzira da li ste u vezi ili ne. Zavetujte se da nikada više nećete biti škrti prema sebi. Ulažite u sebe na najvišem mogućem nivou, kako god to za vas izgledalo.

Prestanite da sebi uskraćujete poštovanje koje će vas učiniti da se osećate posebno i uspešno u očima drugih. „Samopoštovanje je u osnovi samoprihvatanja i ljubavi prema sebi. Bez osećaja čvrstog osećaja vrednosti, teško je, ako ne i nemoguće, osećati se dostojnim ljubavi ili prihvatanja od drugih“, objasnila je trenerka za veze dr Eni Tanasugarn.

Očekivanje najboljeg od drugih je samo jedna strana jednačine za privlačenje odličnog partnera. Zapamtite da ono što dajete drugima i sebi, to i primate. Aristotel je rekao: „Kvalitet nije čin, to je navika.“

2. Ako ima samopouzdanje

Jedna žena mi je jednom rekla da nikada ne bi mogla da privuče partnera visokog kalibra kakvog želi. Nakon kratkog razgovora, ispostavilo se da je neverovatno nesigurna i da nikada nije ulagala u svoj rast kao žene. Muškarac sa kvalitetom i intrigama može da oseti nedoslednu energiju žene koja se pretvara.

On želi samopouzdanog partnera koji je na njegovom nivou, a vi morate da ulažete u sebe kao što je on sam uradio. Samopouzdanje, potvrđuje istraživanje Društva za ličnost i socijalnu psihologiju, je veoma poželjna osobina kod žene.

3. Vredne žene

Nije to stvar finansija ili novca. Radi se o tome kako se prema sebi odnosite kao prema nekome ko je dostojan vaših želja, snova i nada. Tek tada ćete privući muškarca koji želi da vas neguje.

Počnite da prihvatate činjenicu da zaslužujete dobre stvari i dobre ljude u svom životu, čak i ako vam je teško da u to poverujete u ovom trenutku. Traženje (i očekivanje) toga od onih oko vas je prvi korak. Što više to radite, ta neodoljiva energija postaje jača. Ljudi će takođe početi da je osećaju i uskoro više nećete morati ni da tražite.

U plemenu vrednih žena, ne zauzimamo snobovski stav „Ja sam princeza sa razlogom“. Sve to dolazi iz slabosti. Umesto toga, muškarci se jako zaljubljuju u žene koje dolaze iz mesta samopouzdanja i unutrašnje snage. Žene koje znaju da su vredne dobrih stvari i dobrih veza, zaslužuju ih, očekuju ih i primaju.

Vredne žene takođe podstiču i podržavaju druge žene da dođu i iz tog mesta moći. Kada naše sestre to imaju, to nam olakšava da to postignemo i održimo.

Podržavanje žena od strane žena je veoma važno, a jedna studija kompanije Lean In & McKinsey and Co. pokazuje da su žene koje su pomagale drugim ženama na radnom mestu bile u mogućnosti da brže napreduju u karijeri.

Prihvatanje i negovanje ovih retkih osobina u sebi značajno će povećati vašu vrednost, samopouzdanje i kvalitet muškaraca koje privlačite.

