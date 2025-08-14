3 stvari deca nasleđuju isključivo od majke: Očevi geni nemaju na njih nikakav uticaj

Genetika je izričita kada su u pitanju ove stvari.

Iako osobine možemo naslediti od oba roditelja, nauka tvrdi da neke stvari potiču isključivo od majke. Kada se dete rodi, ono nosi gene oba roditelja. Međutim, kada je u pitanju inteligencija, proces starenja i sklonost debljanju, očevi geni ne igraju važnu ulogu.

Starenje

Nemački naučnici otkrili su da proces starenja zavisi od gena koje dete nasleđuje od majke. Mitohondrijska DNK, koju nasleđujemo isključivo od majke, delimično utiče na to kako starimo.

Sklonost ka debljanju

Mnogi istraživači tvrde da je metabolizam nasleđen od majke, što može uticati na brzinu povećanja telesne težine. Ako majka ima višak kilograma, povećava se verovatnoća da će i dete imati problema sa težinom.

Inteligencija

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazalo je da geni majke imaju najveći uticaj na detetovu inteligenciju. Nivo inteligencije deteta varira za oko 15 poena u odnosu na majčin koeficijent inteligencije, piše Klix.ba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com