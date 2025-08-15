3 stvari koje moraš da uradiš pre doručka – ako ne želiš da se osećaš kao prazna baterija već u 10

Kafa ne pomaže. Fokus beži. Već u 10 – prazna baterija. Nije do tebe. Do jutra je. Ako preskočiš ono što puni, a ne troši – mozak ti stane pre nego što dan počne. Zato, pre doručka, uradi ove 3 stvari. Brzo su, jednostavne, ali menjaju sve.

1. Popij čašu vode – odmah po buđenju

Tvoje telo je dehidrirano dok spavaš. Prva čaša vode ne samo da budi organe, već pokreće metabolizam i čisti mozak od „noćne magle“. Ako dodaš par kapi limuna – bonus za jetru i energiju.

2. Pomeri telo – makar 5 minuta

Ne moraš da trčiš maraton. Dovoljno je da se protegneš, uradiš par čučnjeva ili se prošetaš po stanu. Pokret šalje telu signal: „Dan je počeo“. Krv krene da cirkuliše, mozak se budi, a ti se osećaš kao da si već nešto uradio/la.

3. Uradi jednu stvar koja ti prija – pre nego što krene haos

To može biti muzika, tišina, zapisivanje misli, gledanje kroz prozor. Ne mora da traje dugo. Poenta je da dan počneš iznutra, a ne spolja. Da se setiš sebe pre nego što te obaveze progutaju.

Ove tri stvari ne traže vreme – traže odluku. I kad ih jednom uvrstiš u jutro, telo ti se zahvaljuje. A ti više ne gledaš na sat u 10 i pitaš se „kako ću izdržati do kraja dana?“

