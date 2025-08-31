30 dana bez ogledala: Prestala sam da gledam sebe – evo šta se promenilo

Šta se desi kad 30 dana ne pogledaš sebe? Više nego što misliš.

Zvuči suludo, ali odlučila sam da se 30 dana ne pogledam u ogledalo. Ni ujutru, ni u prolazu, ni dok perem zube. Nema šminke, nema provere frizure, nema “da vidim kako izgledam danas”. Iako mi je ideja delovala kao šala, postala je lični eksperiment – i promenila mi je život više nego što sam očekivala.

Prvih dana: nelagodnost i tišina

Prvih nekoliko dana bila sam nervozna. Uhvatim sebe kako instinktivno tražim ogledalo, kao da mi treba potvrda da postojim. Osećala sam se nevidljivo, kao da gubim kontrolu nad sobom. Ali onda se desilo nešto čudno – počela sam da se osećam slobodno. Niko me ne gleda. Ni ja sebe. I to je bilo oslobađajuće.

Telo bez ocenjivanja

Bez ogledala, prestala sam da analiziram svaki deo tela. Nema “ovo mi se ne sviđa”, nema “ovo bih promenila”. Počela sam da osećam svoje telo iznutra – kako se kreće, kako diše, kako se oseća. Više sam slušala telo nego što sam ga gledala. I to je donelo novu vrstu samopouzdanja, onu koja ne zavisi od refleksije.

Lepota bez potvrde

Nisam znala da li izgledam “dobro” tih dana. Ali sam znala da se osećam dobro. Ljudi su mi govorili da zračim, a ja sam se smejala jer nisam imala pojma kako izgledam. Lepota je postala osećaj, a ne slika. I to je bilo najlepše otkriće.

Ogledalo kao navika, ne potreba

Shvatila sam da ogledalo nije nužno loše — ali je postalo navika koja mi je uzimala pažnju. Umesto da proveravam sebe, počela sam da proveravam kako se osećam. I to je promenilo sve: od načina na koji se oblačim, do načina na koji komuniciram s ljudima.

Povratak pred ogledalo – ali drugačije

Nakon 30 dana, stala sam pred ogledalo. I nisam tražila mane. Samo sam se gledala — kao osobu, ne kao telo. I to je bio najlepši pogled koji sam sebi ikada dala.

Te 30 dana bez ogledala nisu bile samo eksperiment. Bile su lekcija o prisutnosti, o telu, o ljubavi prema sebi. I ako se ikada osetiš izgubljeno u svom odrazu – možda je vreme da ga na kratko pustiš. Da vidiš šta se dešava kad prestaneš da se gledaš, a počneš da se osećaš.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com