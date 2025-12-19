30 prelepih starih ženskih imene koja danas zvuče potpuno čudno

Da li znate šta znače stara srpska ženska imena poput Agnija ili Jefimija? Vratite se korenima i otkrijte simboliku koja budi ponos i čuva tradiciju.

U moru kratkih i internacionalnih imena za decu, često zaboravljamo da naša stara srpska ženska imena nose duboku simboliku, istoriju i neverovatnu lepotu. Ova imena nisu samo reči; ona su zavet predaka i čuvari našeg identiteta koji polako, ali sigurno, nestaju iz matičnih knjiga.

Danas se mnoga od ovih imena smatraju arhaičnim, pa čak i čudnim. Ipak, ona u sebi kriju poruke ljubavi, snage i vere koje su krasile žene u prošlosti. Vreme je da skinemo prašinu sa zaborava i podsetimo se kako su se zvale naše bake i prabake.

Zašto nam stara srpska ženska imena danas zvuče strano?

Svedoci smo vremena u kojem dominiraju imena od tri ili četiri slova. Ime poput Gospava ili Pelagija danas može izazvati čuđenje, pa čak i podsmeh među mlađim generacijama. Međutim, suština ovih imena leži u njihovom značenju.

Na primer, ime Agnija simbolizuje čistoću i nevinost, dok Jefimija označava „onu koja govori dobro“. Kada birate stara srpska ženska imena, vi ne birate samo zvučnost, već detetu darujete karakternu osobinu i zaštitu koju to ime nosi vekovima. Da li je zaista modernije bolje, ili smo samo zaboravili da cenimo ono što je autentično naše?

Blago skriveno u značenju: Od Ikonije do Čarne

Neka imena su gotovo potpuno iščezla, a njihova lepota je neprolazna. Evo nekoliko primera koji bi vas mogli inspirisati da razmislite drugačije:

Agnija/Agnica – čista, nevina, časna

Belosava – stvoreno od “belina” i “slava”

* Tako se zvala kraljica Srbije od 1234. do 1243. godine, žena kralja Vladislava Nemanjića.

Vojislava– slavni borac

* Vojislava je bila sestra velikog župana Stefana Nemanje, udata da bosanskog Kulina bana

Gavrila/Gavrilka – izvedeno od muškog imena koje se daje po biblijskom arhanđelu Gavrilu. Znači “Bog je moja snaga”

Despina/Despnija – gospodarica

Đuka – nastalo od imena “Georgina”, a označava zemljoradnicu, “onu koja obrađuje zemlju”

* Majka slavnog srpskog naučnika zvala se Georgina Đuka Tesla

Evdokija– nastalo od grčke riječi “eudokia” što znači dobra volja, blagonaklonost

* U našoj istoriji značajna je Evdokija Anđel, prva žena Stefana Nemanjića, prvog kralja Srbije, majka Stefana Radoslava, Predislava i

Stefana Vladislava

Žanka– božanstvena

* Žanka Stokić bila je slavna srpska glumica

Zorka – ona koja je dar zore

* Zorka Karađorđević (devojačko Petrović) bila je ćerka crnogorskog knjaza, kasnije kralja Nikole I Petrovića i supruga Petra I Karađorđevića.

Ikonija – od ikone, slike sa predstavom Isusa Hrista, Bogorodice i drugih svetitelja u hrišćanstvu

Jaglika – ime se davalo devojčicama rođenim dok je kuća u žalosti, na primer, ako je otac poginuo pre rođenja deteta i slično

Kadivka/Kadeva/Kadiva – svilena tkanina, takođe i vrsta cveća

Leposava – da bude sva lepa

* Ime se pominje u narodnoj pesmi “Ženidba Milića Barjaktara”

Ljepava – varijacija na “Lepava”, ona kojoj se želi da bude lepa

Manduša – varijanta imena Manda (od Magdalena), znači “ona koja potiče iz Magdale” (mesto na Galilejskom jezeru).

* Ime je poznato zbog Marije Magdalene, koja je bila bliska učenica i pratilja Isusa.

Najda – naći, ona koja je nađena

Njegomirka – ona koja čuva/neguje mir

Obradinka – ona kojoj su se obradovali

Poleksija – gostoljubiva

* Poleksija Karađorđević bila je ćerka kneza Aleksandra Karađorđevića, unuka Karađorđa

Roksanda/Roksandra – svetlost, zora

* Ime se pominje u narodnoj pesmi “Ženidba Dušanova”

Savetka – izvedeno od Jelisaveta, znači “Bogu se klanjam”

Tomanija – čudotvorka

* Tomanija Obrenović je bila žena Jevrema Obrenovića, brata kneza Miloša

Ćirijana/Ćirka – ona koja vlada

Ubavka – lepa

Fema/Femka – govornica, ona koja govori

Hajdana – sjajna, svetla, jasna, srećna

Carica – ona koja vlada, carica

* Carica (negde i Zorica) Nemanjić bila je srpska princeza, ćerka kralja Milutina

Čarna – crna ili očaravajuća

Šošana – lotosov cvet

Ova stara srpska ženska imena možda zvuče neobično u parku punom modernih imena, ali ona nose težinu i dostojanstvo koje se retko sreće.

Vratite sjaj tradiciji već danas

Birajući stara srpska ženska imena, vi ne prkosite modi, već gradite most između prošlosti i budućnosti. Ne dozvolite da imena poput Roksande (svetlost zore) ili Poleksije (veoma gostoljubiva) ostanu samo slova na požutelim papirima. Iznenadite okolinu, budite hrabri i otkrijte zašto su baš ova imena nekada bila simbol ponosa i lepote u našem narodu!

