35 citata Novaka Đokovića o uspehu da i vi ostvarite svoje snove

Novak Đoković, najbolji teniser sveta na kraju šest sezona, čovek koji je na korak da obori rekord po dužini nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste, osvajač 17 Gren slem trofeja, svakog Mastersa, jedan od osmorice tenisera koji su osvojili karijerni Gren slem i tek treći koji je najveće trofeje osvojio jedan za drugim, a prvi kome je to pošlo za rukom na tri različite podloge.

Način života je ono što, između ostalog, Đokovića izdvaja od drugih vrhunskih sportista, a čak i kada svojim stavovima i razmišljanjima izaziva kontroverze, ne odustaje od onoga što ga je, uostalom, i dovelo do vrha. Za to je svakako zaslužan talenat, odricanje, neprestani treninzi i usavršavanje, ali Novak vrlo često na prvo mesto stavlja porodicu.

Evo njegovih 35 najmoćnijih citata o uspehu i životu uopšte koji i vama mogu pomoći da ostvarite svoje snove.

1. „Pobednik je onaj ko više veruje u pobedu“.

2. „U mom slučaju, mogu reći da ništa nije nemoguće. Kada sam sa sedam-osam godina rekao da želim da budem svetski broj 1, mnogi su mi se smejali jer je delovalo kao da imam jedan posto šanse za to – ali ja sam to uradio“.

3. „Moj prioritet, najvažnija stvar u mom životu su moja porodica, moja supruga i deca.“

4. „Kada se odigra i poslednji poen, mi smo i dalje ljudi. Zagrlite protivnika, recite mu ‘sjajna borba’ i to je to.“

5. „Izgradnja čvrstog odnosa u ranoj fazi detetovog života ne samo da će im pomoći da postignu pun potencijal, već će i rezultirati da kao celo društvo budemo bolji.“

6. „Najviše problema zbog kojih sam bio potišten sam sam izazvao. Bilo je perioda kad nisam bio dovoljno odgovoran ili odlučan.“

7. „Mislim da nikada, baš nikada, ne možete dovesti svoju igru do perfekcije. Osim ako niste Federer“.

8. „Ne volim da upoređujem godine, jer iskreno, svaka godina nosi drugačije iskustvo, drugačije izazove. Rastete. Razvijate se i kao čovek i kao igrač.

9. „Tenis je psihička igra. Svi su fizički spremni, svako ima sjajan forhend i bekhend.“

10. „Znam da uspeh ne dolazi odjednom, da se ne postiže preko noći. To je rezultat mnogo, mnogo, mnogo godina napornog rada i truda da postignete ciljeve.“

11. „Ja sam srećan čovek naravno jer sam uspešan u onome šta radim, ali ono što me najviše usrećuje su ljudi koji me okružuju, koje volim i koji vole mene. To je, za mene, najvažnija stvar. Niko ne voli da bude sam“.

12. „Pritisak je deo onoga što mi radimo. Uvek je prisutan“.

13. „Onima koji su rođeni u siromaštvu ili na marginama društva potrebno je malo više podrške kako bi prepoznali svoje snove“.

14. „Na terenu je važno da imate veru. Na kraju krajeva, svodi se na psihu.U tim trenucima, kada igrate protiv velikih šampiona kakav je Rafa, morate da verujete. Bitno je da na posustanete i rizikujete. Ja sam oduvek verovao, ali to je proces koji se uči.“

15. „Svaka godina donosi nove izazove i prepreke. A vi morate da se prilagodite“.

16. „Mislim da sreća prati ne samo hrabre, već i one koji veruju da im je tu mesto“.

17. „Volim da budem okružen ljudima kojima je stalo do mene i do kojih je meni stalo.“

18. „Sudbina naše države je okrutna. Moramo da se suočavamo sa tim problemima ili smo, da kažem tako, morali. Ali nadam se više ne, jer idemo u pravom smeru i spremni smo da oprostimo, da nastavimo dalje.“

19. „Sva deca imaju prava i ta prava moraju da se zaštite.“

20. „Mi Srbi do uspeha dolazimo na teži način zbog naše prošlosti i zbog naše istorije“.

21. „Kada razmišljam o ‘zlatnom slemu’ naježim se i osetima leptiriće u stomaku“.

22. „Kako bih ostao tu gde jesam, a to svakako želim, moram da budem posvećen baš koliko sam bio i kada nisam bio prvi igrač sveta“.

23. „Više od svega, moramo da verujemo u sebe“.

24. „Iako sam danas prilično popularan u svojoj zemlji i tenis je vodeći sport, veoma sam zahvalan što mi ljudi prilaze i dele komplimente, ja sam osoba koja mnogo više voli privatnost i mir“.

25. „Ne može svima da se dopadne ono što ja radim i ako osetite da vam se neko približio i započinje rivalstvo, možda ćete morati da promenite odnos prema njemu“.

26. „Treneri su vrlo važni za igrače. Oni su mentori, oni koji ih savetuju, prijatelji i neko na kog možete da se oslonite tokom turnira.“

27. „Ljudi me doživljavaju kao nekog ko može da sliku naše zemlje u svetu promeni iz negative u pozitivnu“.

28. „Sve u životu je lekcija“.

29. „Harmonija koju osećam u privatnom životu veoma je važna i moj uspeh umnogome zavisi o nje. Za mene je najvažnije da budem srećan u privatnom životu. A ukoliko se to nastavi, i dalje ću moći da igram tenis“.

30. „Uvek pokušavam da pobedim. Oduvek sam takmičarski nastrojen baš kao i danas“.

31. „Oduvek sam cenio i brinuo o svom telu i umu i imao holistički pristup životu. Uvek smatram da je to najvažnije za moju igru“

32. „Uvek je mnogo lakše kada imate podršku porodice, kada niste sami. Ja dolazim iz zemlje koja je prošla kroz mnogo nedaća u poslednjih 20-30 godina, ali smo ih zajedno pregurali“.

33. „Mislim da ukoliko ne uživate u vremenu, svom životu, ako ga ne živite najbolje moguće i ne provodite vreme sa porodicom, to će se na neki način odraziti i na vašu karijeru“.

34. „Moj uspeh je u mnogome povezan sa mojim privatnim životom. Mnogo sam sazreo otkako sam postao suprug, a zatim i otac. Moj život ide pravim smerom. A to pomaže i teniseru da napreduje. Jedna stvar je povezana sa drugom. Moj privatni život mi je mnogo pomogao“.

35. „Morate biti dosledni u uspehu kako bi bili među najboljim teniserima na svetu i sve je tada moguće u životu“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.