4 osobe kojima treba da oprostite da bi vam krenulo u životu: Poslednja stavka na listi je najteža

Postoji jedna tiha, ali moćna istina o kojoj se retko govori naglas: dokle god u sebi nosimo neoproštene rane, one upravljaju našim životom. Odnosi koji se ponavljaju, obrasci u kojima stalno zapinjemo, osećaj da nešto u nama „ne da mira“, često imaju isti koren. Neopraštanje.

Psihološka istraživanja godinama unazad pokazuju isto: veliki deo problema koje imamo u odraslom dobu vuče se iz prošlosti, iz odnosa koje nikada nismo do kraja razrešili.

Zato postoji jednostavna, ali nimalo laka lista, četiri osobe kojima, pre ili kasnije, treba da oprostite ako želite da krenete dalje.

1. Oprosti roditeljima

Prva i najteža stavka. Oprosti roditeljima – za sve ono što su uradili, a povredilo te je. Za reči koje su bolele, za odsustvo podrške, za hladnoću, za strogoću, za greške koje su ostavile trag.

Većina naših unutrašnjih konflikata vodi poreklo upravo odavde: od nemogućnosti ili nespremnosti da oprostimo roditeljima ono što nam je nedostajalo ili što nas je ranilo. Oprost ne znači da su bili u pravu, niti da umanjuješ sopstveni bol. Oprost znači da prestaješ da nosiš taj teret.

Možeš im pisati. Možeš ih pozvati. Možeš im reći u lice. A ako to nije moguće – oprosti im u sebi. Ali oprosti potpuno. Ne zbog njih, već zbog sebe.

2. Oprosti drugima

Druga osoba koju moraš da oprostiš su – svi ostali. Svi koji su te ikada povredili, razočarali, izdali, ponizili ili slomili u nekom trenutku tvog života.

Ljudi često kažu: „Ne mogu da oprostim to što mi je uradio.“ Ali važno je da zapamtiš jedno: oproštaj je potpuno sebičan čin. On nema nikakve veze sa onim ko te je povredio. Oprost ne briše ono što se desilo, ne pravda tuđe postupke i ne znači da treba ponovo da pustiš tu osobu u svoj život.

Oprost ima veze samo sa tvojim mirom, sa tvojim mentalnim zdravljem i sa time da sebi omogućiš da više ne živiš u stanju unutrašnje borbe. Kada oprostiš, ti puštaš prošlost da ode, a ne osobu.

3. Oprosti sebi

Možda i najvažniji korak. Oprosti sebi za svaku pogrešnu odluku, za svaku glupost, za svaki postupak zbog kog se danas stidiš ili preispituješ.

Svako od nas je radio besmislene, impulsivne, pogrešne i nerazumne stvari. Svi. Bez izuzetka. Razlika je samo u tome da li ćemo sebi zauvek suditi ili ćemo naučiti da sebi oprostimo.

Samopraštanje nije zaborav, već prihvatanje. To je odluka da prestaneš da kažnjavaš sebe zbog verzije sebe koja je tada znala samo onoliko koliko je mogla. Oprosti sebi sto posto – jer bez toga nema istinskog rasta.

4. Izvini se onima koje si povredio

Poslednji korak često zahteva najviše hrabrosti. Ako si ti nekoga povredio – idi i izvini se. Iskreno. Bez opravdanja, bez „ali“.

Zapanjujuće je koliko života ostaje zaglavljeno u krivici i tišini samo zato što ljudi nemaju snage da kažu: „Žao mi je.“ Potrebna je hrabrost, karakter i emocionalna zrelost da se prizna greška.

Jedna od najvažnijih stvari u životu jeste upravo to – preuzeti odgovornost za svoje postupke i dati drugoj osobi priznanje bola koji si joj naneo. Nekad oproštaj neće doći odmah. Nekad ga neće biti uopšte. Ali tvoja savest hoće biti mirnija.

Na kraju, mir nije nešto što dobijate od drugih, već sloboda koju dajete sami sebi, a ovo su upravo oni kojima treba da oprostite da biste tu slobodu konačno i osetili.

(Ona.rs)

