5 najboljih rasa pasa na svetu: Veterinarka kaže da prvi na listi obožava decu i uvek je veran porodici

Imati psa kao kućnog ljubimca često znači imati još jednog člana porodice. Psi u dom unose radost, društvo, ljubav, utehu i smeh zato su mnogima idealni porodični ljubimci. Neke rase posebno su pogodne za porodice sa malom decom, jer su istovremeno druželjubive i strpljive.

Veterinarka dr Džuli Hant iz kompanije „Embrace Pet Insurance“ izjavila je za The Pioneer Woman da „porodična rasa psa treba da može da toleriše ponašanje dece, čak i kada su bučna ili previše razigrana.“

Dodala je: „Drugim rečima, to treba da bude smiren pas, a ne anksiozan, sa tolerantnim karakterom.“

Iako postoje rase koje se smatraju idealnim za porodice, dr Hant naglašava da su najbolji psi oni koji su društveno prilagođeni još od šteneta i koji žive u domu gde i deca i ljubimci poznaju granice. Ipak, pojedine rase su po prirodi mirnije, nežnije, strpljivije i privrženije, pa su odličan izbor i za početnike i za porodice s decom.

1. Labrador: Neprikosnoveni favorit koji obožava decu

Prema dr Hant, labradori su „porodični favorit“. Oni su poslušni i puni energije. Poznati su po tome što obožavaju decu, uvek su spremni za igru, prijateljski nastrojeni i veselog duha.

Lako se treniraju i najbolji se snalaze u aktivnim porodicama, gde imaju dovoljno prostora i vremena za igru, šetnju i doslednu obuku.

2. Zlatni retriver: Simbol porodične odanosti

Zlatni retriver je pravi simbol porodičnog psa – miran, odan, nežan i pun ljubavi. Rado će se igrati, ali jednako voli i da se smesti pored Vas na sofi i odmori.

Lako se treniraju jer su inteligentni i željni da ugode vlasniku, ali treba imati na umu da mnogo linjaju i zahtevaju dosta fizičke aktivnosti.

3. Pudla: Inteligentan i blag saputnik

Pudle dolaze u više veličina, pa možete izabrati onu koja najviše odgovara uzrastu Vaše dece i veličini stana. Po prirodi su inteligentne, razigrane i blage, što ih čini idealnim za porodični život.

Zbog svoje kovrdžave dlake zahtevaju redovno šišanje i negu, a takođe im je potrebna i mentalna stimulacija.

4. Bigl: Nežni radoznalac

Bigl je savršene veličine za decu – dovoljno je krupan da može da izdrži razigranu dečju igru, ali ne i toliko velik da bi nekog oborio. Po prirodi su nežni, radoznali, veseli i vrlo privrženi, što ih čini idealnim za aktivne porodice.

Ipak, imaju izražen lovni instinkt, pa nije preporučljivo držati ih u domu sa manjim životinjama.

5. Francuski buldog: Smireni odani dremavac

Sve vrste buldoga poznate su po odanosti, smirenosti i upečatljivoj ličnosti. Nisu preterano aktivni, pa će rado provesti sate sklupčani pored Vas na kauču.

Nemojte, međutim, očekivati da će trčati po dvorištu, veća je verovatnoća da ćete ih zateći kako dremaju nego kako se igraju.

