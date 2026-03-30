5 najpametnijih rasa pasa na svetu: Nek vas ne prevari izgled jer oni znaju sve

Ovi psi brzo uče, rešavaju zadatke sami i iznenadiće vas koliko razumeju stvari oko sebe – pravi mali genijalci među životinjama.

Ovi psi nisu samo lepi i odani, već razmišljaju brže nego što vlasnici misle. Dr Stenli Koren, stručnjak za ponašanje pasa, utvrdio je tri tipa inteligencije: instinktivnu, adaptivnu i operativnu. Na osnovu toga napravio je listu najpametnijih rasa pasa koje uče komande brzo, rešavaju probleme same i razumeju više nego što biste očekivali.

Spremite se da upoznate pse koji ne samo da vas prate, već i nadmašuju očekivanja.

Border koli

Border koli, poznat kao najinteligentnija rasa, u stanju je da nauči nove komande u samo pet ponavljanja. Čuveni border koli Čejser je zahvaljujući strpljivoj obuci svog vlasnika naučio čak 1.022 različita imena igračaka.

Ova rasa zahteva mnogo fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije i često će pokušati da „zaokruži“ druge kućne ljubimce ili čak članove porodice kada se oseća anksioznim.

Pudlica

Pudlice dolaze u tri veličine, od kojih su sve poznate po svojoj inteligenciji i lakoći učenja novih trikova. Njihova potreba za mentalnim izazovima često ih čini odličnim partnerima za razne igre i zadatke, uključujući plivanje i lov. Ova rasa posebno voli da učestvuje u aktivnostima poput cirkuskih nastupa, što dodatno pokazuje njihovu prilagodljivost i talenat.

Nemački ovčar

Nemački ovčari, osim što su verni i lojalni, odlični su u učenju složenih zadataka. Zbog svoje izdržljivosti i velike energije, najbolji su za aktivne porodice i uspevaju u ulogama kao što su policijski i spasilački psi. Njihova brzina učenja i prilagodljivost čine ih idealnim za različite radne zadatke, a odlikuje ih izuzetna vernost.

Zlatni retriver

Poznati po svojoj prijateljskoj prirodi i ljubavi prema vodi, zlatni retriveri kombinuju razigrani duh sa inteligencijom. Njihova sposobnost da brzo nauče komande i njihove veštine praćenja i lova čine ih odličnim za porodice, kao i za radne zadatke koji uključuju njušenje i vađenje.

Doberman

Dobermani su poznati po svojoj visokoj inteligenciji i brzom učenju i često se koriste kao terapijski psi i psi za spasavanje. Iako izuzetno zaštitnički nastrojeni, ovi psi takođe mogu biti ljubazni, što ih čini odličnim pratiocima. Zbog svoje intuitivnosti i jakog čula mirisa, lako prepoznaju potencijalne pretnje, prenosi Index.

Nije slučajno što se ove rase ubrajaju među 5 najpametnijih rasa pasa – njihove veštine i snalažljivost to potvrđuju.

Brzo uče komande, rešavaju probleme sami i često vas iznenade svojom intuicijom. Bilo da pomažu u porodici, radu ili terapiji, ovi psi pokazuju koliko inteligencija može biti raznovrsna i koliko duboko razumeju svet oko sebe.

Ako tražite psa koji misli, uči i reaguje brzo, ove rase su dokaz koliko životinje mogu biti zaista genijalne.

