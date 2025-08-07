5 opasnih uzroka sede kose pre 35. godine: Broj 2 vam može ugroziti život

Kosa je od davnina prikazivana kao odraz ljudske snage, zdravlja i lepote. Rana pojava sedih vlasi pre 35. godine često nije samo estetski problem. U nekim slučajevima signalizuje ozbiljne poremećaje u organizmu, pa je važno otkriti pravi uzrok i reagovati na vreme.

Zašto kosa sedi?

Seda kosa se javlja ko rezultat redukcije pigmenta, dok sasvim bela kosa ne sadrži pigment.

U samom početku života, kosa je bela. Kasnije svoju prirodnu boju dobija od pigmenta koji se zove melanin. Prirodna boja koju ćemo imati tokom života zavisi rasporeda, količine i tipa melanina u srednjem sloju dlake ili omotaču.

Genetika

Najteže – ali i najčešće – objašnjenje za preranu sedu kosu krije se u porodičnim genima. Ako su vaši roditelji ili bliži srodnici osedeli pre tridesete, velike su šanse da će i vaša kosa slediti isti obrazac bez ikakvih zdravstvenih smetnji.

Srčana bolest

Istraživanja pokazuju da prerano sedenje kose kod muškaraca može biti povezano sa ishemijskom bolešću srca. Ovaj poremećaj u ranim fazama često prolazi bez simptoma, pa prerano osedeli muškarci treba da se obrate kardiologu radi preventivnih pregleda.

Akumulacija peroksida

Folikuli kose prirodno proizvode vodonik-peroksid u malim količinama. Kada se on nagomila, menja pigment i izbeljuje vlasi, uzrokujući raniju pojavu bele kose. Struačnjaci preporučuju tretmane UVB aktivnim jedinjenjima koja razgrađuju peroksid i sprečavaju dalje posvetljivanje.

Nedostatak vitamina D3 i B12

Vitamin D3 i B12 igraju ključnu ulogu u stvaranju melanina, pigmenta odgovornog za boju kose. Njihov manjak u ishrani ili smanjena sinteza mogu dovesti do gubitka melanina i pojave sedih vlasi, pa balansirana ishrana ili suplementi mogu usporiti ovaj proces.

Pušenje

Studije potvrđuju da pušači dobijaju sede vlasi mnogo brže nego nepušači. Hemikalije iz duvanskog dima oštećuju folikule i ubrzavaju starenje melanocita, a uz to pušenje doprinosi i opadanju kose.

Stres

Naučnici su dokazali da česta izloženost stresu čini da kosa rano osedi. Stres povećava nivo kortizola koji povećava broj slobodnih radikala i oštećuje folikule i ćelije koje stvaraju pigment vlasima.

Na veliku žalost, kosa koje je jednom osedela više nikada ne može da vrati svoju prirodnu boju uprkos različitim receptima koji se mogu pronaći na internetu.

Ukoliko nije u pitanju genetika, drugog rešenja osim farbanja kose nema.

Na kraju, prerana seda kosa može biti i korisna „uzbuna“ za promenu navika, ali i znak da trebate proveriti svoje zdravlje. Obratite pažnju na ishranu, navike i, po potrebi, potražite savet stručnjaka.

