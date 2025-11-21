5 stvari nikada ne bacajte iz kuće, sa njima odlaze i vaša sreća i blagostanje

Sreća i blagostanje odlazi sa ovih pet stvari iz kuće. Smatra se da nikako ne bi trebalo da bacate hleb, so, fotografije, novčanik i sat iz kuće. Stara narodna verovanja kažu da sa njima odlaze i vaša sreća i blagostanje
Nasuprot onima kojih treba što pre da se rešite, smatra se da ove stvari čuvaju dobru energiju u domu.
Psiholozi smatraju da je nivo praznoverja uslovljen nivoom njihovog obrazovanja, a vi prosudite sami da li ćete i u šta da verujete.
1. Hleb
Hleb se u mnogim kulturama, pa i kod nas, smatra svetom hranom. Simbolizuje sreću i blagostanje, pa je zabranjeno bacati ga. Bolje je osušiti ga i mrvice dati pticama, nego bacati u đubre.
2. So
So se tretira isto kao hleb. Pored toga se ne savetuje da je pozajmljujete nikome, jer tako blagostanje izlazi iz kuće.
3. Fotografije
Možete uništiti samo one fotografije koje prikazuju vaše neprijatelje i to pod uslovom da niste sa njima na slikama. U suprotnom, rizikujete da privučete bolesti i druge probleme.
4. Sat
Sat je energetski povezan sa vlasnikom i možete ozbiljno nauditi osobi čiji sat uništite. Možete baciti samo one satove koje ne možete da popravite.
5. Novčanik
Novčanik je finansijski talisman, pa čak i ako je bezvredan, nemojte ga bacati. Kad kupite novi novčanik, držite ga nekoliko dana u kući, a zatim u njega prebacite postepeno nešto novca, polako prekidajući vezu sa starim novčanikom. Držite ga u kući koliko god možete.
