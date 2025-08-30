5 znakova da imate posla sa zlom osobom, svi imaju jednu stvar zajedničku!

Ne žele vam svi dobro, stoga obratite pažnju sa kim se družite

Jedan od razloga zbog kojih vrlo često ne vidimo, nazivamo li to “zlo”, pokvarenost srca ili psihopatsko ponašanje – verovatno je taj što nam je teško poverovati da takvi ljudi zaista postoje.

Realnost je da smo često okruženi osobama koje nemaju dobre namere. Njih zapravo i nije teško prepoznati. Svi oni imaju nešto zajednično. Ovih 5 obrazaca ponašanja ih odaje:

1. Nikad se ne raduju tuđem uspehu

Zi ljudi se osećaju dobro samo onda kada prepoznaju tugu u drugim ljudima. Ukoliko primetite da neko iz vašeg okruženja ima vremena za vas samo onda kada vam je loše, dok srećne trenutke izbegava, budie sigurni da se radi o osobi koja nema dobre namere. Zle osobe će teške trenutke činiti još gorim, stalno vas podsećajući na bolnu temu.

2. Vole da kontrolišu stvari

Ovakve osobe se osećaju krajnje nemoćnim ukoliko im stvari izmiču iz ruku. Kada se situacija ne odvija po njihovom planu, oni postaju ljuti.

Oni vam neprimetno nameću svoje mišljenje, pokušavajući da stvore osobu koja će ih pratiti u svemu i na koju će moću da utiču. Toliko su vešti u ovome, da osoba kojom se manipuliše ni ne shvati kada postane „marioneta“ koja izvršava naređenja.

3. U njihovom društvu se osećate pomalo čudno

Svako od nas ima svoje energetsko polje, ono nam je kao sistem odbrane. Ako vam intuicija kaže da je osoba iz vaše okoline loša za vas, verujte joj.

Pokvareni ljudi samo svojom pojavom ostavljaju neki čudan utisak na okolinu. Jednostavno, iz njih isijava negativna energija. Čak i kada se ponašaju najljubaznije, znaćete na osnovu unutrašnjeg osećaja, da ih ne treba zadržavati u blizini.

4. Nikad ne govore istinu

Zlu osobu ćete prepoznati kada se zapetlja u mrežu sopstvenih laži. Iako, vrlo vešto obmanjuju, u jedndom trenutku će sigurno pokazati pravo lice. Ako osoba laže druge ljude ispred vas, budite sigurni da nije najiskeniji ni prema vama.

Ljudi pokvarenog srca eksperti su u zavaravanju drugih svojom slatkorečljivošću. Njihov život je iluzija i duševna hrana im je patnja drugih ljudi.

5. Ljudi pokvarenog srca često igraju na simpatije dobrodušnih ljudi, a to izgleda ovako:

Traže toplinu i oproštaj od osoba o koju su se ogrešili bez imalo empatije prema bolu koji su uzrokovali i bez stvarne namere da pokušaju da poprave ono što su učinili.

Ljudi pokvarenog srca nemaju savesti i ne znaju šta je kajanje. Oni uživaju u svojoj zlobi, a sve pod maskom određenog plemenitog karaktera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com