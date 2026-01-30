6 stvari doktori vam nisu rekli o pedesetim, čudne stvari se dešavaju, a promene u seksu će vas iznenaditi

Možda ćete dobiti stomak, imati neprijatnosti u seksu ili teže podnositi alkohol. Čudne stvari počinju da se dešavaju kad napunite 50.

Starenje se često mnogo teže podnosi nakon pedesete. Dešavaju se čudne stvari i velike promene u seksu koje će vas iznenaditi. Ali ipak možete ponešto da uradite povodom svake od njih.

Sa godinama, stičete mudrost i iskustvo, menjate um i shvatanja na bolje, donosite ispravnije odluke i sigurnije postupate. Dok, po pitanju fizičkog zdravlja, situacija je malo drugačija, čudne stvari počinju da se dešavaju i promene su često neočekivane.

Hormoni, čiji se nivo znatno menja sa menopauzom, dosta utiču na to kako ćete se osećati.

„Za žene, 50. godina je prekretnica, tada se biološko starenje zaista primećuje“, ističe Ketrin Reksrod, profesorka medicine sa Harvarda i dodaje da se promene moraju prihvatiti, ali i da žena može mnogo da uradi da održi svoje telo zdravim i živahnim što duže.

U vezi sa tim, Reksrod i drugi stručnjaci su naveli 6 stvari koje možete da očekujete u ovom periodu života.

1. Možda ćete dobiti stomak

Čak i ako ste uvek imale savršenu figuru peščanog sata, u pedesetim je velika verovatnoća da dobijete stomak i da izgubite struk. Estrogen u mladosti šalje signale telu da skladišti masnoću u bokovima i grudima, kako bi se pripremilo za trudnoću. Nakon menopauze, ovde će doći do promene i masti će se skladištiti u stomaku. To ne predstavlja problem samo kad je oblačenje pantalona u pitanju. Stručnjaci ističu da mast na tom delu tela (poznata još i kao viscelarna mast) može da ima negativan uticaj na zdravlje.

Savet: Same vežbe za stomak neće pomoći da istopite salo sa ovog dela. Potrebno je da obratite pažnju na ishranu i uvedete zdravije navike u svakodnevicu. Smanjite dnevni unos kalorija i pokušajte da ne jedete suviše kasno. Povećajte fizičku aktivnost. Reksrod navodi da je sat vremena dnevno dovoljno, ali najbolje je da individualno procenite koliko aktivnosti najviše odgovara vašem organizmu.

2. Teže ćete podnositi alkohol

Možda to trenutno ne možete da zamislite, ali kako starite čudne stvari su moguće, i moguće je da teže podnosite alkohol. Čaša vina ili jedan koktel posle večere će uticati na vas mnogo jače nego ranije.

„Posle pedesete, ljudi postaju znatno osetljiviji na neželjene efekte alkohola“, potvrdila je Reksrod i objasnila o čemu se radi. Kako starite, gubite mišićno tkivo koje apsorbuje alkohol i tako se dešava da se brže opijete nego ranije. Takođe, ukoliko uzimate neke lekove, to može da da poveća efekte alkohola.

Savet: Probajte bezalkoholne koktele. Danas je dostupan veliki broj bezalkoholnih pića koja vrlo dobro imitiraju ukus alkohola. Pronađite savršene kombinacije i napravite piće u kom ćete uživati posle večere, bez neželjenih efekata. Ako se ipak odlučite za alkohol, zadržite se na jednoj čaši, kako ne biste naneli štetu organizmu.

3. Povećan je rizik od srčanih oboljenja

Veliki broj žena umire od srčanih bolesti, ali mnoge žene tu činjenicu ne shvataju kao zabrinjavajuću. Dr Marta Gulati, stručnjak za srčane bolesti kod žena na Institutu u Los Anđelesu navodi da su dame uglavnom zabrinute oko raka dojke, iako je rizik od umiranja zbog kardiovaskularnih bolesti mnogo veći.

On značajno raste nakon menopauze i tada se često javlja visok krvni pritisak ili holesterol. Čak i kod žena koje su inače imale nizak krvni pritisak, može da dođe do ovog problema, pa tako i povećanja rizika od srčanog i moždanog udara.

Savet: U razgovoru sa lekarima, pokušajte da procenite da li ste u riziku da u narednih nekoliko godina obolite od kardiovaskularnih bolesti. Usvojite zdraviji način života, uvedite više fizičke aktivnosti, unesite što više biljaka u ishranu i izbegavajte zasićene masti, savetuje Gulati.

4. Intimni odnosi mogu da postanu neprijatni

Nakon menopauze, nizak nivo hormona može da učini zidove vagine tankim i suvim, što dovodi do bolnog, neprijatnog odnosa i gubitka želje za njim, objašnjava Karin Ajlber, uroginekolog iz Los Anđelesa. Važno je da o ovim problemima razgovarate sa partnerom i lekarima, jer ovo stanje može da se izleči, ističe Ajlber.

Savet: Nekim ženama mogu da pomognu hidratantne kreme i ulja, dok je drugima potrebno da koriste propisane hormonske terapije.

5. Spavanje može da se poremeti

Ako ste prošle kroz menopauzu, poznato vam je da valunzi mogu da vas probude oblivene znojem, čudne stvari mogu čak i iz dubokog sna da vas probude. Nakon što se konačno umirite, povećanje telesne temperature koje se dešava u pedesetim godinama može da utiče na kvalitet i trajanje sna, kaže Kristin Dejli, psihološkinja specijalizovana za probleme sa spavanjem. Možda ćete primetiti da se češće budite ili da imate nemiran san.

„Ako ste do sada spavali sa podignutim roletnama, možda to više nećete raditi. Postaćete neverovatno osetljivi na svetlost“, upozorava Dejli.

Savet: Istraživanja pokazuju da je moguće da se dobro naspavate ako održavate dobru higijenu sna, odnosno ako se trudite da svake večeri odete u krevet u isto vreme. Neka vaša spavaća soba bude što tamnija, a potrudite se i da ne bude pretopla. Vežbanje i svakodnevni boravak napolju su takođe važni.

6. Kosti postaju krhke

Od pedesete, gustina kostiju je manja, naročito kod žena, kojima menopauza značajno ubrzava ovaj gubitak. Prema nekim procenama, one mogu da izgube i do 20 odsto svoje skeletne mase tokom menopauze. To dovodi žene u veći rizik od osteoporoze, bolesti koja slabi kosti i može da dovede do preloma. Osteoporoza pogađa otprilike jednu od pet žena starijih od 50 godina i jednog od 20 muškaraca.

Savet: Vežbe sa opterećenjem, treninzi snage, hodanje, planinarenje, penjanje uz stepenice, tenis i ples mogu znatno pomoći u jačanju kostiju. Takođe, budite sigurni da unosite dovoljno kalcijuma i vitamina D, bilo iz ishrane ili iz suplemenata, savetuje Reksrod.

(lepaisrecna.mondo.rs)

