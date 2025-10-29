72 sata bez hrane: Ritual koji joj je promenio život

Kako su 72 sata bez hrane resetovala njen imunitet i um

Šta se dešava s tvojim telom nakon trećeg dana bez hrane

Prvog dana je samo želela da preživi. Trećeg – nije želela da prestane.

Ovo nije još jedan tekst o dijetama. Ovo je priča o odluci, krizi, i telu koje zna više nego što mislimo.

Kada je Milena (42) ostala bez posla, snage i smisla, odlučila je da uradi nešto radikalno. Ne zbog linije. Ne zbog trenda. Već zato što je osećala da joj telo vrišti za pauzom.

“Nisam želela da jedem. Ne iz tuge, već iz potrebe da stanem. Da čujem sebe.”

Tako je počeo njen post od 72 sata bez hrane. Samo voda, biljni čajevi i tišina.

Šta se dešava s telom tokom 72 sata bez hrane?

Prvih 24 sata – telo troši glikogen. Osećaš se umorno, ali i čudno bistro. Milena kaže da je prvi dan bio najteži: “Miris hleba me je bacao u očaj. Ali nisam odustala.”

Drugi dan – počinje proces autofagije. Tvoje telo ne gladuje – ono se čisti. Ćelije recikliraju oštećene delove, imunitet se resetuje. “Imala sam osećaj kao da mi neko briše hard disk”, kaže Milena.

Treći dan – ulaziš u stanje dubokog mira. Nema više gladi. Samo jasnoća. “Kao da sam se vratila sebi. Bez buke, bez potrebe da nešto jedem da bih nešto osećala.”

Da li je post za svakoga?

Ne. Ako imaš hronične bolesti, uzimaš lekove ili si trudna – ovo nije za tebe. Ali ako si zdrav/a i želiš da probaš, priprema je ključna.

Postepeno smanji unos hrane 2–3 dana pre posta

Pij dovoljno vode (2–3L dnevno)

Prvi dan posle posta jedi lagano – supice, kuvano povrće, bez šećera i mleka

Šta je Milena dobila?

Nestali su joj bolovi u zglobovima

Koža joj je zablistala

Spavala je kao beba

I što je najvažnije: “Vratila sam osećaj kontrole. Ne nad hranom — nad sobom.”

Da li bi ti mogao/mogla da izdržiš 72 sata bez hrane?

Ne moraš odmah. Počni sa 16 sati. Onda 24. Onda vidi šta ti telo kaže. Post nije kazna. To je ritual povratka sebi.

I ne – ne moraš da ideš u planinu, da piješ egzotične sokove ili da platiš hiljade evra. Potrebna ti je samo odluka. I tišina.

Ako ti telo šapuće da mu treba pauza, možda je vreme da ga poslušaš. Post od 72 sata bez hrane nije čarobni štapić — ali može biti tvoj reset dugme.

