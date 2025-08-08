8 kraljevskih imena za vašu princezu: Ovako su se zvale najmoćnije žene u istoriji

Biranje imena za devojčicu može biti pravo uživanje ali i velika muka za buduće roditelje, a imena istorijskih kraljica donose sa sobom duh moći, elegancije i tradicije. Ako tražite inspiraciju koja odiše snagom i lepotom, upoznajte se sa ovih osam imena koja su vekovima krasila palate širom sveta.

Amina

Ime arapskog porekla koje znači „ona u koju se može verovati“. Amina iz Zazzaua bila je moćna nigerijska kraljica iz 16. veka, poznata po vojnim osvajanjima i ekonomskoj ekspanziji svoje države.

Kamila

Poteklo od latinskog „Camillus“, prvobitno povezano sa mladima koji su pomagali sveštenicima u starom Rimu. Danas ga najviše povezujemo sa Kamilom Parker-Bouls, sadašnjom kraljicom Ujedinjenog Kraljevstva.

Katarina

Od grčkog „Aikaterine“, što se tumači kao „čista“. Katarina Medičijeva, italijanska plemkinja i francuska kraljica, ostala je upamćena po položaju moćne političarke i uticajnoj zaštitnici umetnosti.

Šarlota

Ženski oblik imena Charles, doslovno „slobodna žena“. Šarlota od Meklenburg-Štrelica bila je prva britanska kraljica sa afričkim korenima i jedno je od najomiljenijih imena u aristokratskim krugovima, a danas ovo ime nosi ćerka Princa Vilijama i vojvotkinje Ketrin.

Elizabet

Ima hebrejsko poreklo i znači „posvećena Bogu“. Elizabeta II bila je najdugovječnija vladarka Ujedinjenog Kraljevstva, kojoj su ljudi širom sveta dugovali poštovanje i divljenje.

Izabela

Tumači se kao „čista“, „posvećena Jahvi“ ili, prema nekim izvorima, „ćerka bogova“. Izabela I od Kastilje – zvana i „Kraljica Katolička“ – bila je ključna figura u objedinjavanju Španije i sponzorstvu Kolumbovih plovidbi.

Julijana

Ženski oblik latinskog Julianus, što se povezuje sa rimskim plemenom Julijevaca. Julijana od Holandije vladala je tokom prvih decenija 20. veka i ostala je upamćena kao vrlo omiljena i društveno angažovana kraljica.

Viktorija

Poteklo iz latinskog „victorious“, tj. „pobednička“. Viktorija je jedna od najdugovečnijih britanskih vladarki, čije je ime postalo sinonim za duge, prosperitetne i kulturno bogate perioda – zvanično „viktorijanska era“.

