99% ljudi ne može da pronađe mačku na ovoj slici: Probajte i vi, imate samo 9 sekundi (foto)

Još jedan kratki vizuelni izazov je pred vama ali korisnici interneta kažu da ga je skoro nemoguće rešiti. Da li ste spremni da pokušate?

Na slici objavljenoj na Redditu nalazi naizgled samo žena s metlom u ruci, ali negde na ilustraciji vešto je kamuflirana i jedna mačka. Cilj je da se testira vaša pažnja i sposobnost uočavanja obrazaca, a za to imate samo 9 sekundi pa ne čudi što su mnogi odustali ili ni dugo posle isteka vremenskog ograničenja ne uspevaju da lociraju životinju.

Slika je bogata teksturama i elementima koji se međusobno prepliću; mačka je ubačena tako da se delimično uklapa bojom i oblikom u okolinu, što otežava pronalazak na prvi pogled.

Saveti kako tražiti mačku

Pretražujte sliku po zonama umesto nasumično; fokusirajte se na obrise i kontrast između tamnijih i svetlijih delova. Potražite netipične linije koje se ne uklapaju u ponavljajuće obrasce i male delove koji podsećaju na uvo, rep ili oči.

Autori objašnjavaju da oči brzo zanemare elemente koji su slični okolini; mozak traži poznate obrasce, pa kada je mačka kamuflirana bojama i teksturama, često postaje „nevidljiva“ sve dok je ne naterate da pretražuje sitne kontraste.

Rešenje i objašnjenje

Igrači sa oštrom moći zapažanja trebalo bi da budu u stanju da uoče obris mačke u negativnom prostoru između ženske kose i njene metle.

Objašnjavajući rešenje, jedan korisnik Reditora je napisao: „Rotirajte sliku za 90° u smeru kazaljke na satu. Videćete grubi obris mačke na žutom zidu (negativni prostor) između ženske glave i metle koju drži.“

