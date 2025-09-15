Ako čujete ovu frazu – neko pokušava da vas ubedi u laž

Fraza koja zvuči iskreno, a zapravo je trik – evo kako da je prepoznate i ne padnete u zamku.

Sigurno ste je čuli: „Zvučiš kao da ne želiš da čuješ istinu.“ Na prvi pogled deluje kao poziv na iskrenost. Ali zapravo, ova fraza često služi da vas uvuče u emocionalnu zamku. Neko pokušava da vas ubedi u nešto što nije tačno – i koristi ovu rečenicu da vas predstavi kao osobu koja beži od realnosti.

Ova taktika je poznata u psihologiji kao „gaslighting“ – oblik manipulacije gde se žrtva navodi da sumnja u sopstvenu percepciju. Fraze poput ove ne dolaze iz želje za istinom, već iz potrebe da se kontroliše narativ.

Kako da je prepoznate?

Ako neko koristi ovu frazu u trenutku kada izražavate sumnju, nelagodu ili postavljate logično pitanje – zastanite. Umesto da se branite, pitajte: „Šta tačno misliš pod tim?“ Time vraćate kontrolu sebi i razotkrivate pokušaj manipulacije.

Još fraza koje treba da vas zabrinu:

– „Svi to rade, zašto ti praviš problem?“

– „Preosetljiv/a si.“

– „Ne dramatizuj.“

– „Samo pokušavam da ti pomognem.“

Sve ove rečenice imaju zajednički cilj – da vas učine nesigurnim, da vas odvoje od sopstvenog osećaja istine.

Praktičan savet za svakodnevne situacije

Kada čujete ovakvu frazu, ne reagujte impulsivno. Uzmite pauzu, vratite se svojim osećanjima i razmislite: da li vas neko pokušava da ubedi u nešto što ne osećate kao istinu? Vaša intuicija je često tačnija nego što mislite.

Fraze koje zvuče kao poziv na iskrenost, a zapravo vas guraju u sumnju, nisu znak mudrosti – već pokušaj kontrole. Naučite da ih prepoznate i ne dajte da vas zbune.

