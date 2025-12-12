Da li ste znali da je pogrešno zakuvati kafu u vodi koja ključa? Promenite ovu naviku i uživajte u punijoj, boljoj aromi kafe!

Pravite grešku svaki dan? Otkrivamo tradicionalni trik – voda se samo zagreva, pa onda zakuvate kafu za savršenu aromu.

Turska kafa je nematerijalna kulturna baština Turske potvrđena od strane Uneska, a predstavlja metodu pripreme nefiltrirane kafe. Pržena, a zatim fino mlevena, zrna kafe se kuvaju u džezvi, često sa šećerom, te se serviraju u fildžanima.

Dok u Grčkoj za ovakav metod pripreme kafe nikako ne smete reći da je turski već grčki, u Srbiji nemamo problem sa tim, pa su termini koje koristimo domaća ili turska kafa.

Iako ptice na grani znaju kako se priprema ova kafa, vremenom smo što iz praktičnosti ili nekih navika počeli da menjamo tradicionalan način pripreme ovog napitka. Ako i vi čekate da voda provri pre nego što zakuvate kafu – onda je sve vreme pravite pogrešno!

Voda nikada ne sme da proključa prva

Malo ko zna da za tursku kafu na početku voda ne treba da prokuva! Tradicionalna metoda je sporija, ali garantuje puniju aromu i bolji ukus:

Grejanje, ne ključanje: U džezvi se voda zagreva tik do vrenja, pa se sklanja sa ringle.

Prvo odvajanje: Nakon toga se deo vode odliva u šoljicu (služiće kasnije za regulaciju temperature i pene).

Mešanje i prvi povratak: U ostatak vode dodaje se kafa, pomeša se, vraća se na vatru, čeka da naraste do ivice džezve i ponovo sklanja sa vatre.

Potom se dodaje voda koja je na početku odložena. E, onda ponovo vraćate tursku kafu na vruću ringlu i ostavljate da provri. Sklonite je sa šporeta čim počne da vri, sačekajte nekoliko sekundi i dodajte kašičicu hladne vode. Hladna voda osigurava da se talog slegne brže i da dobijete savršen ukus.

Tada je kafa spremna.

Ispravite grešku i uživajte u aromi

Ako ste godinama automatski čekali ključalu vodu da biste zakuvate kafu, vreme je da promenite naviku i primenite ovaj autentični recept. Puniji ukus, bogatija aroma i savršeno slegnut talog rezultat su ovog tradicionalnog metoda. Neka vaša prva jutarnja šoljica više ne bude samo navika, već ritual uživanja.

Kako vi pravite tursku kafu? Isprobajte ovu metodu i javite nam da li vam je kafa sada ukusnija!

