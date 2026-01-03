Ako imate novčanik ove boje, bolje ga bacite: Datum rođenja određuje koja nijansa će privući novac i uspeh

Prema numerologiji datum rođenja određuje boju koja odgovara za vas. Odredite sami nijansu koja će privlačiti novac i uspeh.

Odredite boju svog novčanika kako biste privukli novac u svoj život. Izračunajte koja boja novčanika je idealna za vas – datum rođenja otkriva nijansu.

Prema Feng šuiju novčanik nije samo torbica za čuvanje novca i dokumenata, već može postati važan alat za privlačenje energije obilja. Zbog toga se veruje da je važno izabrati pravi novčanik za sebe, odnosno obratiti pažnju na veličinu i materijal, a posebno na boju. U tome može da vam pomogne vaš datum rođenja.

Numerologija vam omogućava da odredite boju novčanika, kako biste privukli novac. Potrebno je samo da saberete sve cifre u vašem datumu rođenja i svedete zbir na jednocifren broj.

Na primer, ako ste rođeni 4.4.1989 = 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8.

Prema dobijenom broju pronađite odgovarajući boju novčanika:

1 – bronza, zlato, žuta, narandžasta

2 – bela, svetlo zelena, svetlo zelena

3 – plava, ružičasta, ljubičasta 4 – indigo, siva

5 – crna, nijanse žute, bele, siva

6 – sve nijanse plave, zelene 7 – lila, indigo, ljubičasta

8 – crna, smaragdno zelena, smeđa

9 – ružičasta, crvena, ljubičasta

Ipak, najvažnije je da li se novčanik vama dopada, pa ukoliko ne volite na primer da vam novčanik ceo bude u ljubičastoj boji, možete staviti neki detalj u toj nijansi kako biste ostvarili efekat za privlačenje novca.

(Sensa Mondo)

