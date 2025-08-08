Ako je žena nesrećna u braku ponaša se i izgleda upravo ovako: Jedna navika posebno otkriva problem

Brak bi po nekoj definiciji trebalo da bude kruna ili vrhunac ljubavi između partnera. Međutim, svi smo svedoci da se danas odnos prema braku značajno promenio i da se on više ne uzima za ozbiljno pa zato i ne čudi sve veći broj razvoda.

Danas mnoge žene, ali i muškarci, s pravom ne žele da trpe nikoga i s prvim znacima krize, izlaze iz bračne zajednice. Nezadovoljstvo ipak treba da kulminira da bi se to dogodilo. Način na koji se nosite sa sukobima u vezi ili braku u velikoj meri utiče na to da li ćete ostati zajedno. Ako dozvoljavate da negativna osećanja preovladaju i uvek pronalazite ono loše u vašem odnosu, to su signali da vaš odnos neće dugo potrajati.

Ovo su samo neki od znakova koji otkrivaju ženu koja živi u nesrećnom braku.

Prestaje da komunicira sa mužem

Poznata je činjenica da žene vole da pričaju. Ako žena ne komunicira, onda postoji nešto na njenom umu što je muči. Vrlo brzo se ljuti

Kada su žene neispunjene i nesrećne u stanju su da planu za svaku sitnicu. Ukoliko se žena brzo ljuti na muža, onda je to još jedan znak nesrećno udate žene.

Uvek je umorna

Jedna studija je otkrila da žene u nesrećnim brakovima imaju viši nivo kortizola, što dovodi do niza simptoma: hronični umor je jedan od njih. Ona kaže „ne“ seksu

Žene koje su nezadovoljne u braku, ne dozvoljavaju partneru da im fizički priđe.

Ima tajne

Kada se žena ponaša tajanstveno i ne želi da podeli sve ono što joj se dešava u životu, verovatno da stvari ne idu svojim tokom.

Gubi poverenje

Kada žena izgubi poverenje, svaka mala stvar je pod lupom. Ona proverava telefon, špijunira e-mail. Ne veruje mu i često je možete čuti kako govori neku od opaski tipa: „Muškarcu se ne sme verovati“.

Ne obraća pažnju

Kada žena gubi interesovanje za muža, tada je očigledno da je ona nesrećna u braku. Pravi nove korake u svom životu

Kada se žena posvećuje svom hobiju i sama izlazi iz kuće, znači da je nesrećna u braku. Ona sve manje vremena posvećuje svom partneru i u stalnim je potragama za novim hobijima.

Počinje da razmišlja samo o sebi

Žena nesrećna u braku postaje sebična. Ona vreme posvećuje isključivo sebi, raspolaže svojim novcem i svojim emocijama. Ovo je znak da je ona nezadovoljna u braku.

Menja svoj izgled

Vidne promene u izgledu su jedan od najvećih koraka da ona ulaže u sebe i da je ona spremna da se kreće u životu bez svog partnera

(novi.ba)

