Ako još niste, danas je obavezno raskitite: Evo zašto se jelka ne ostavlja posle Savindana

Ako već niste, Savindan je pravo vreme da se jelka raskiti. Ne iz sujeverja, već kao mali, simboličan znak novih početaka

Ako vam se novogodišnja jelka i dalje nalazi u dnevnoj sobi, niste jedini – u mnogim domovima ona ostaje upravo do Svetog Save. I to nije slučajno.

U narodnom shvatanju, Savindan predstavlja jasnu granicu između praznika i povratka svakodnevici. To je trenutak kada se simbolično zatvara jedno poglavlje i pravi prostor za novu energiju, prenosi k1info.rs.

Iako nam jelka tokom dugih zimskih večeri donosi toplinu, svetlost i lepo raspoloženje, njen „rok trajanja“ ipak postoji. Nakon Božića i niza prazničnih dana, Savindan dolazi kao tihi podsetnik da je vreme za sređivanje. I ne, ne samo doma, već i misli. Upravo zato se veruje da jelku ne bi trebalo ostavljati posle ovog praznika, jer se time produžava osećaj zastoja, kao da se još držimo stare godine.

Zašto da jelku raskitite baš na Savindan

Postoji i vrlo praktičan razlog. Ukrasne kuglice, grančice i lampice vremenom skupljaju prašinu koju je teško potpuno ukloniti, pa prostor može delovati zagušeno i neuredno, čak i kada se redovno čisti. Dugotrajno držanje dekoracije otežava održavanje doma, a kod osetljivih osoba može izazvati i nelagodnost.

Osim toga, novogodišnji ukrasi nose jasnu simboliku – oni pripadaju praznicima. Kada ostanu predugo, gubi se osećaj novog početka. Savindan je zato idealan trenutak da se praznična priča zaokruži i da se dom pripremi za ono što dolazi dalje tokom godine.

Simbol novog početka

To, naravno, ne znači da dom mora da postane hladan i prazan. Prazničnu jelku možete zameniti neutralnim zimskim detaljima, toplom rasvetom, mirisnim svećama ili diskretnim dekorom koji unosi mir, ali ne „zadržava“ praznike. Na taj način zadržavate prijatnu atmosferu, ali bez osećaja da je Nova godina još uvek u toku.

Upravo zato se kaže – ako već niste, do Svetog Save je pravo vreme da se jelka raskiti. Ne iz sujeverja, već kao mali, simboličan znak da ste spremni da novu godinu zaista počnete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com