Ako kupujete ovo ‘na akciji’, zapravo trošite više – evo zašto

Kupuješ jer je „na akciji“? Možda si upravo bacio pare. Evo kako da prepoznaš zamku.

Ako kupujete nešto samo zato što je „na akciji“, zapravo trošite više jer kupujete ono što vam ne treba. Popust vas ne štiti od loše odluke – štiti prodavca da proda više.

Zašto nas akcije navode da trošimo više?

Zato što ne kupujemo iz potrebe, već iz osećaja da „nešto propuštamo“. Kad vidimo crvenu etiketu sa -50%, mozak registruje „šansu“, a ne „potrebu“. I tu nastaje problem.

Psihološki trik: osećaj hitnosti

Prodavci koriste trikove poput „samo danas“, „poslednji komad“, „ograničena količina“. To nas tera da kupimo odmah, bez razmišljanja. A kad dođemo kući, shvatimo da smo uzeli još jedan peškir, još jednu šolju, još jednu majicu koju nećemo nositi.

Kako da prepoznate da li je akcija stvarno isplativa?

Uporedi cenu – Pogledaj redovnu cenu i cenu kod drugih prodavaca. Zapitaj se: da li bih ovo kupio i po punoj ceni? Proveri da li ti to zaista treba – odmah. Ne kupuj samo zato što je „dobra prilika“. Planiraj kupovinu, ne reaguj impulsivno.

Kada je akcija zaista dobra?

Ako si već planirao da kupiš nešto – na primer, frižider, patike, knjigu – i to se pojavi na akciji, onda je to dobitak. Ali ako kupuješ jer ti se „učinilo da je šteta da propustiš“, to je trošak, ne ušteda.

Najčešće greške pri kupovini na akciji:

Kupovina stvari koje već imaš

Kupovina zbog straha da će nestati

Kupovina bez poređenja cena

Kupovina bez razmišljanja o budžetu

Zaključak:

Akcija nije ušteda ako kupuješ iz hira

Prava ušteda dolazi iz planiranja

Ne dozvoli da te etiketa „-50%“ ubedi da ti nešto treba

Kupuj ono što ti koristi, ne ono što ti se nudi

