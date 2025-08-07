Ako muškarac često izgovara ovih 5 rečenica izuzetno je nezadovoljan vašim odnosima, prva je alarmantna

Verovatno nijedan normalan muškarac ne bi sebe osudio život pored žene koja ga zanemaruje i koja se prema njemu ponaša bez poštovanja. Muškarci nisu kućni ljubimci, oni nisu kuče koje pomazite kada to vama odgovara. Ako ga tako tretirate, vrlo brzo će otići od vas, piše Pult24.info.

Muškarac koji nije zadovoljan svojim životom i brakom često će se povući u sebe. Ono što izgovori biće prožeto složenim osećajima. Stručnjaci za veze tvrde da neke fraze mogu biti jasan znak njihovog nezadovoljstva.

Pripazite, ove rečenice služe kao upozorenje, pa su dobar znak da se trebate skoncentrisati na izgradnju bolje komunikacije u braku. Imajte na umu da se stvari mogu poboljšati ako budete zajedničko radili na njima.

1.“Ti to ne razumeš“

Duboko nezadovoljni i nesrećni muževi osećaju se neshvaćenim od strane svojih supruga, tvrdi pozanti advokat za razvode Jennifer Hargrave. Umesto da to jasno komuniciraju svojim boljim polovinama, oni često projektuju sopstvena osećanja na drugu stranu.

Muškarac koji često govori „Ti to ne razumeš„ zapravo ne zna kako izgraditi odnos pun duboke povezanosti sa svojom ženom. Taj nedostatak dovodi do nezdravih obrazaca ponašanja – od izbegavanja supruge preko traženja ženske pažnje izvan braka do ljutnje.

2.“Da budem iskren…“

Kad kaže „Da budem iskren“ pokazuje da iskrenost nije deo njihovog uobičajenog ponašanja, tvrdi bračna savetnica Susan Allan. To može biti znak za uzbunu. Nekad se supružnici ne osećaju dovoljno sigurno da mogu reći istinu zbog očekivane reakcije druge strane. Katkad ne govore istinu jer nešto skrivaju.

Za kvalitetan brak nužno je uspostaviti uspešnu komunikaciju između obe strane, čak i kada su partneri stidljivi ili nenavikli na iskreni razgovor.

3.“Zaboravi, nije važno“

Retko koja fraza u srskom jeziku signalizuje emocionalnu odvojenost i rezignaciju kao „Zaboravi, nije važno“, a pogotovo ako je izrečena nakon što druga strana nije razumela važnost onoga što je izgovoreno pre toga. Zaboravi, nije važno upućuje na gubitak intimnosti u vezi i generalne nepovezanosti između partnera.

4.“Nikad nisi zadovoljna“

Mnogi muškarci vole da udovolje svojim boljim polovinama, nasmeju ih, učine im život zabavnijim i srećnijim. Međutim, veza ili brak može dostići fazu u kojoj ništa što se napravi ne postiže taj efekt kod druge strane.

Izraz „nikad nisi zadovoljna“ deluje ljutito. U stvarnosti, oseća se odbačeno, neuspešno i nesrećno. Sramota ga je. Ako se komunikacijski kanali ne otvore, on bi vrlo lako mogao „odustati“ od braka i okrenuti se poslu, prijateljima ili čak nekoj novoj potencijalnoj ljubavi.

5.“Da, draga“

Izraz „Da, draga“ može biti izgovoren na lep i iskren način, ali neki partneri je koriste iz pasivno-agresivnih pobuda. Muškarac može zvučati kao sjajan suprug, ali u sebi držati veliku dozu ogorčenosti koju nije spreman ili sposoban javno da izrazi.

Trpi u sebi i „kuva“ jer mu smeta što ne dobija odgovarajuću pažnju od supruge ili mu možda smeta koliko ona troši novca, on javno „popušta“ jer izbegava sukob. Pasivno-agresivno popuštanje mu daje osećaj superiornosti, a u stvarnosti ovakav muškarac je izuzetno nesrećan.

(Krstarica/zadovoljna.dnevnik.hr)

