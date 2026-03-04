Ako muškarac ima ove osobine, ne puštajte ga – on je onaj pravi!

Koliko puta ste već bile u vezi sa muškarcem koji vam ne odgovara? Ako muškarac ima ove osobine, ne propuštajte priliku. Pokajaćete se!

Želite srećnu i dugotrajnu vezu? Da li je zaista nemoguće naći finog, pažljivog, pametnog, uspešnog muškarca, koji je uz to slobodan? Ako muškarac ima ove osobine, nikako ga ne puštajte, verovatno je to onaj pravi.

Pogledajte oko sebe. Savršeno je moguće da je tu u vašem komšiluku (ili na vašem radnom mestu, ili ga možda vaša mama zna) neki muškarac koji je, ako ne baš princ na belom konju (koga ionako ne očekujete zaista), a ono lepo vaspitan, pažljiv, smatra da je normalno da vam pridrži vrata i sipa vino, duhovit je, uspešan u poslu i, ukupno uzev, zaista onoliko dobar koliko vaš komšiluk (koleginice iz firme, vaša mama) pričaju da jeste. Uz to je slobodan.

Ako muškarac ima ove osobine, on je pravi

1. Duhovit

Za dobru vezu ključno je pronaći osobu koja može da vas nasmeje. To je potvrdilo istraživanje objavljeno u zbirci e-časopisa „ScienceDirect“, prema kojem najveće šanse za uspeh u vezama imaju muškarci koji imaju dobar smisao za humor.

2. Inteligentan

Istraživanje sprovedeno na „Hanken School of Economics“ u Finskoj, pokazalo je da što je muškarac inteligentniji, to je veća verovatnoća da će biti veran.

Prema tom istraživanju, veća verovatnoća je da će se oni najinteligentniji muškarci oženiti i ostati srećno oženjeni nego oni manje inteligentni.

3. Podržava vašu karijeru

Istraživanje „Fast-track Women“ i „Choice to Stay Home“ pokazalo je da je za čak dve trećine žena mišljenje supruga odlučujući faktor u odluci hoće li nastaviti da rade ili će dati otkaz.

Čak i za žene koje su u istraživanju svoje supružnike opisale kao solidarne, kasnije se pokazalo da oni ne žele da promene svoje radno vreme ili navike, niti više da pomognu u brizi oko dece.

Dakle, ukoliko pronađete muškarca koji aktivno podržava vašu karijeru i spreman je čak i da se žrtvuje za vaš uspeh, ne ispuštajte ga iz ruku.

4. Zanimaju ga vaši prijatelji i vaša porodica

Nije retkost da se žena odrekne svog društvenog života kako bi se uklopila u društveni život svog novog partnera, ali jeste retkost da muškarac učini isto.

Održavanje sopstvenih prijateljstava je izuzetno važno kad uđemo u vezu. Stoga se pobrinite da budete s muškarcem koji, ne samo da želi da pronađete vremena da se vidite sa svojim prijateljima, već se trudi da ih i on sam upozna i da vam se pridruži u izlasku.

5. Poseduje emocionalnu inteligenciju

Stereotip je da su žene te koje uvek govore o osećanjima, dok muškarci to ne čine nikada. Brojna istraživanja pokazala su samo to da su žene spremnije da uzmu u obzir i razmisle o mišljenju i osećajima partnera nego što je to slučaj s muškarcima, ali u vezi je ipak vrlo važno da oboje imate određeni stepen emocionalne inteligencije.

6. Poštuje vaše mišljenje i sluša ono što imate da kažete

Ako je vaš partner uveren da je uvek u pravu i nikada ne želi ni da razmisli o mišljenju nekog drugog, pa ni vašem, to nije dobar znak za kvalitetnu vezu.

7. Spreman je da se potrudi da poboljša vaš odnos

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Teksasu pokazalo je da za uspeh veze nije toliko važna kompatibilnost između muškarca i žene koliko želja obe strane da veza funkcioniše.

Dakle, ako ste nakon svake svađe vi i partner spremni da raskinete, umesto da se potrudite da popravite svoj odnos, to je loš znak.

8. Deli vaše vrednosti

Prema istraživanju objavljenom u online časopisu „Science Daily“, slična vizija života može da bude odlučujući faktor za uspešnu vezu.

Što su vaše ličnosti sličnije, to je veća verovatnoća da ćete se na isti način nositi sa životom i problemima. Ako su vaši prioriteti i vaše vrednosti isti ili barem vrlo slični, verovatno je i veće uzajamno poštovanje.

9. Slavi vaše uspehe

Bilo da se radi o velikom poslovnom uspehu ili o vašem prvom času gitare, važno je da imate partnera koji slavi svaki vaš uspeh i raduje mu se.

I to ne samo zato da biste se vi osećali dobro. Istraživanje objavljeno u časopisu „Journal of Personality and Social Psychology“ pokazalo je da su veze u kojima su partneri slavili uspehe jedan drugog uspešnije. A partneri u njima zadovoljniji nego u vezama u kojima su partneri bili ravnodušni ili negativni prema uspesima svoje partnerke. Ako muškarac ima ove osobine, to je to!

