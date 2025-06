Ako nađete tuđu burmu ovo nikako ne radite, pratiće vas nesreća do kraja života

Šta znači ako pronađete izgubljenu burmu na trotoaru, na plaži ili u hotelskoj sobi tokom odmora?

Mnogi srpski turisti prethodnih godina pronalazili su burme na plažama u Grčkoj i trudili se da dođu do njihovih vlasnika. Kad im to nije polazilo za rukom, zadržavali su ih, a to, po narodnom verovanju nikako ne bi trebalo raditi.

Postoji mnogo situacija u kojima možete da pronađete izgubljenu burmu. Bilo da je napravljena od zlata, srebra ili čelika, burma pokreće mnogo pitanja i emocija. Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja u vezi sa burmom kaže da moramo dobro da vodimo računa o njoj, da je nikada ne skidamo sa prsta i da dobro pazimo da je nikada ne izgubimo.

Nemar nas, verovali su naši preci, može skupo koštati. Naime, veruje se da onaj ko izgubi burmu rizikuje da izgubi brak, ljubav i poverenje voljene osobe i da se razvede u roku od najviše godinu dana.

Ukoliko ste udovica ili udovac i izgubite venčani prsten koji ste dobili od svog pokojnog supružnika, staro narodno verovanje kaže da ćete doživeti nesreću i nevolju, jer se duša pokojnika nikada neće pomiriti sa gubitkom burme.

Šta da radite ako pronađete tuđu burmu?

Većina burmi danas je napravljena od zlata. Baš kao što je zlato sjajno i trajno tokom vremena, tako se veruje da bi i brak mlade i mladoženje trebalo da bude takav – sjajan i dugotrajan.

Ima sujevernijih ljudi koji, ako pronađu zlato na zemlji, ne žele čak ni da ga dodirnu. Oni pretpostavljaju da svaki plemeniti metal na sebe preuzima energiju osobe koja ga je nosila, pa tako i nevolje i prokletstva onoga ko ga je izgubio. Mnogi koji pronađu tuđu zlatnu ili srebrnu burmu smatraju da će tuđa loša sreća preći na njih ako taj komad nakita stave na svoj prst ili ga okače o lančić.

U današnje vreme ljudi najčešće objavljuju na društvenim mrežama informaciju da su pronašli nečiju burmu, nadajući se da će se osoba koja ju je izgubila javiti. Ukoliko burma ima prepoznatljiv znak ili datum venčanja ugraviran sa unutrašnje strane, situacija je pojednostavljena – pravi vlasnik će lakše biti pronađen.

Međutim, uglavnom se događa da ne znamo kako da pronađemo vlasnika izgubljene burme. Dešava se da pronađemo burmu koja je godinama izgubljena, prekrivena prljavštinom ili isprana na plaži. Možda je i namerno bačena nakon razvoda ili preljube koju prevareni supružnik nije mogao da oprosti…

Naš narod veruje da nije dobro preuzimati tuđe probleme, pa tako ni stvari koje su pripadale neznancima.

Veruje se da bi nađenu burmu čijeg vlasnika ne možete da nađete trebalo prodati, a od dobijenog novca kupiti nešto što će drugima biti na korist, na sreću i na radost. Naši stari su verovali da nije dobro čuvati izgubljenu burmu, niti je koristiti za svoje venčanje ili venčanje bliskih ljudi iz familije. Prema narodnom verovanju, tuđa izgubljena burma može da bude vaša radost samo ako je upotrebite da biste obradovali druge.

