Ako ne perete odeću koju kupujete, vreme je da odmah počnete

Filip Tierno, profesor mikrobiologije i patologije na Univerzitetu u New Yorku podigao je ove nedelje puno prašine svojim najnovijim istraživanjem.

Naime, Tierno tvrdi kako je odeća koju isprobavamo u prodavnicama mnogo prljavija nego što mnogi od nas mogu i da pretpostave. U intervjuu za Huffington Post profesor je potvrdio da se na odeći koja se nalazi na vešalicama može pronaći velika količina fekalnih klica, norovirusa i bakterija, uključujući streptokoke i stafilokoke.

– Nije to pet ili šest ljudi…to su desetine i desetine ljudi…a odeća stoji tamo nedeljama i mesecima – rekao je Tierno. – Klice se većinom šire kroz kožu, putem disajnih kanala i anusa, a čak i dodirivanje odeće predstavlja rizik – dodao je on.

Takođe, mnogi odevni predmeti se tretiraju hemijskim sredstvima i bojama koje i same mogu iritirati kožu, a upravo je to još jedan od razloga zbog kojih morate oprati robu pre nego što počnete da je svakodnevno oblačite. To mišljenje deli i Donald Belsito, profesor dermatologije sa Univerziteta Kolumbija koji je za Wall Street Journal rekao kako je video da neoprana odeća omogućava širenje vaši, gljivica i zaraznih bolesti. Sa obojicom naučnika složili su se i prodavci.

– Mnogo ljudi čim dođe u svoj dom oblači odeću koju su tek kupili. To što ima etiketu ne znači da je niko pre vas nije nosio. Stvarno bi trebalo da operete robu posle kupovine jer nikada ne znate gde je sve bila – zaključili su zaposleni u buticima.