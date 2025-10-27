Ako neko drži ruke u obliku trougla – evo šta ti zapravo poručuje

Šta ti zapravo poručuje kad neko drži ruke u obliku trougla

Ti možda vidiš samo pokret, ali iza toga stoji poruka: “Ja sam ovde glavni.” Ovaj gest se koristi u pregovorima, javnim nastupima, pa čak i u svakodnevnim razgovorima kad neko želi da preuzme prostor. Ako primetiš da neko to radi dok ti nešto objašnjava – znaj da pokušava da te uveri, da ti pokaže da zna više, da ima kontrolu.

Zvuči poznato? Evo kako da ga prepoznaš i koristiš

Spojeni vrhovi prstiju, dlanovi razdvojeni

Ruke mirne, bez gestikulacije

Pogled direktan, ton smiren

Ovo je poza koju koristiš kad želiš da ostaviš utisak stabilnosti. I da – možeš je koristiti i ti. Sledeći put kad imaš važan razgovor, probaj da formiraš ruke u obliku trougla. Tvoje telo će poslati poruku pre nego što izgovoriš ijednu reč.

Zašto ovaj gest briše nesigurnost

Psiholozi poput Luisa Arimanija tvrde da ova poza aktivira osećaj unutrašnje sigurnosti. Kad je koristiš, ne samo da drugi misle da si siguran u sebe – već i ti počinješ da se tako osećaš. To je mali trik velikog efekta.

Kada neko drži ruke u obliku trougla, to nije slučajno. Taj gest šalje poruku sigurnosti, fokusa i kontrole. Ljudi ga koriste kada žele da ostave snažan utisak, da pokažu da znaju šta rade i da vode razgovor.

Ako ga primetiš kod sagovornika, obrati pažnju – verovatno pokušava da ti prenese autoritet bez reči. A ako ga koristiš ti, možeš postići isti efekat.

Nije trik, nije gluma – to je jednostavan način da pokažeš stabilnost. I zato, sledeći put kad vidiš ruke u obliku trougla, znaćeš da iza tog pokreta stoji jasna poruka.

