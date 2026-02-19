Ako neko pokuša da vas uvredi ili ponizi, samo jednom rečenicom spustićete ga na zemlju

Sa ovom rečenicom ćete ljubazno, ali direktno reći osobi da je u njoj problem, možete je navesti da posumnja u sebe.

Dešava se da nas ljudi neosnovano, bez razloga i iznenada pokušaju uvrediti i poniziti, ili će samo to pokušati da urade. Ako vam se to desi, samo jednom rečenicom možete ga kulturno odbiti.

Najbolji način da se zaštitite u ovoj situaciji jeste ignorisanje. Na ovaj način osobi pokazujete da vam nije stalno do njenog mišljenja, da je za vas nebitna. To je ono što će nju najpre povrediti i podstaći je da odustane.

Postoji jedna stara priča kada je u javnom kupatilu neko je uvredio državnika Katona. Kada je prestupnik došao da se izvini, Katon je odgovorio: „Ne sećam se uvrede.“ Njegov odgovor možemo tumačiti – Ti si toliko beznačajan da ne samo da me nije briga za tvoje izvinjenje, nego nisam ni primetio samu uvredu.

U nekim situacijama je nažalost ignorisanje nemoguće. Nikako ne možete da izbegnete razgovor ili da ga prekinete. Tada je najbolje da kažete sledeću rečenicu: „Primećujem da imaš loš dan i da se ne osećaš dobro, razgovaraćemo kasnije kada budeš ok.“

Sa ovom rečenicom ćete ljubazno, ali direktno reći osobi da je u njoj problem. Možete je navesti da posumnja u sebe, vaš stav je može iznervirati i podstaći da nastavi. Međutim. tada treba da nastupi ignorisanje i ona će prestati.

Najbolje je posle ovakve rečenice da se okrenete i odete, a osoba koja je pokušala da vas uvredi ostaće u razmišljanju. Ovde ništa niste pogrešili – istina je da neko ko vređa druge zaista sam ima problem.

Ipak, najbolje rešenje je izbaciti iz života toksične ljude koji su skloni da vas vređaju i ponižavaju. Distancirajte se od njih kako bi se u vašem životu stvorio prostor za neke divne i sjajne ljude koje zaslužujete.

