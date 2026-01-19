Ako niste potrošili Bogojavljensku vodicu od prošle godine, ovo morate obavezno da uradite danas

Mnogi su u dilemi koliko mogu da čuvaju Bogojavljensku svetu vodicu i šta da rade sa prošlogodišnjom ukoliko je nisu potrošili.

Sveta Bogojavljenska vodica čuva se u svakom domu tokom cele godine kao velika svetinja.

Za razliku od vodice za krsnu slavu koja se potroši za pravljenje slavskog kolača, ili one koja se osvećuje za Vaskrs i pije svakog jutra pomalo, ova vodica koristi se u posebnim prilikama. Obično je uzimaju za sreću i zdravlje.

Mnogi su u dilemi koliko mogu da čuvaju Bogojavljensku svetu vodicu i šta da rade sa prošlogodišnjom ukoliko je nisu potrošili.

Bogojavljenska vodica se može čuvati

Sveta vodica, naročito ona Bogojavljenska može se čuvati neograničeno vreme i koliko god da se čuva neće izgubiti svoja svojstva. U crkvenim knjigama nigde nije izričito naglašeno šta se radi sa starom vodicom.

Neko u prošlogodišnju doda malo nove svete vodice i nastavi da je čuva. Ipak, vremenom se ustalio narodni običaj koji se praktikuje u poslednje vreme. Naime, taj običaj nalaže da se stara sveta vodica, kad stigne nova, sipa u reku, u bunar ili u useve – tamo gde neće biti izložena gaženju. Dakle, Bogojavljensku vodicu prosipate tamo gde je niko neće gaziti.

Nemojte dozvoliti da vam bogojavljenska voda ostane zaboravljena u nekom ormariću. Ako osetite nemir, nesanicu ili slabost u toku godine, uzmite mali gutljaj. Veruje se da ona vraća ravnotežu duha i tela brže od bilo kog leka. Danas, kada je osvećena, njena moć je najjača. Ne čekajte sutra, učinite ovaj mali korak za veliki mir vaše porodice već sada.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com