Ako pijete ovakvu kafu, velike su šanse da ste sadista i psihopata, kaže nauka

Proverite šta vaša navika govori o vama. Naučnici tvrde da su izbor kafe i ličnost povezani sa manjkom empatije i skrivenim mračnim crtama.

Sledeći put kada sa nekim sednete na piće, obratite pažnju na to šta naručuje. Iako zvuči neverovatno, vaš izbor kafe i ličnost mogu biti povezani na načine koji su prilično mračni.

Omiljeni napitak povezuje se i s našom ličnošću, pokazalo je jedno istraživanje. Oni koji vole kafu sa šećerom obično su susretljivi i ljubazni. A ako ipak primetite da vi ili neko s kim ste izašli pije čistu crnu kafu, možda bi trebalo da se zabrinete.

Manjak empatije i gorki ukusi

Istraživači sa Univerziteta Inzbruk u Austriji nisu proučavali samo kafu, već su se usredsredili na stvari gorskog ukusa uopšte. Analiziralo se mogu li određeni ukusi biti pokazatelj antisocijalnih osobina ili ne. Učesnici su ocenjivali koliko uživaju u hrani i pićima, uključujući gorčinu, a rezultati su bili više nego intrigantni.

Kada se analizira izbor kafe i ličnost, rezultati su upoređeni s testovima koji pokrivaju specifične osobine, kao što su agresija i manipulacija. Tako je potvrđena hipoteza da su preferencije gorkog ukusa povezane sa zlonamernim osobinama, poput manjka empatije i ravnodušnosti. To praktično znači da su ljudi koji uživaju u gorkim ukusima ti koji su najverovatnije psihopate.

Šećer kao ogledalo dobrote

S druge strane, oni koji vole slađe varijante prolaze mnogo bolje u očima nauke. Ljudi koji piju kafu sa šećerom ili mlekom će najverovatnije pokazivati pozitivne karakteristike, uključujući saosećanje, kooperativnost i ljubaznost. Čini se da ovaj izbor kafe i ličnost deli na dva jasna tabora – one koji traže toplinu i one koji uživaju u surovoj oštrini.

I premda su osobine ličnosti u odnosu na specifične preferencije ukusa već proučavane, ova je studija, kao što možete očekivati, donekle manjkava. Svoje podatke je dobila putem samoizveštavanja, a takve vrste studija često su nepouzdane. Uostalom, procenite sami.

